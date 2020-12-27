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Çok Güzel Hareketler 2 neden yok, neden yayınlanmıyor?

Yılbaşı sebebiyle diziler ve programlar yılbaşı özel konseptiyle bölümlerini yayınlamaya devam ediyor. Sevilen eğlence programı Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 de bu programlar arasında yer alacak. Yılbaşı için birbirinden başarılı isimlerin katılacağı program dört gözle beklenilmektedir.

27 Aralık 2020 Pazar 18:01
Çok Güzel Hareketler 2 neden yok, neden yayınlanmıyor?
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Çok Güzel Hareketler 2 yılbaşı özel programı!

Kanal D’nin sevilen eğlence programı Çok Güzel Hareketler 2 sevenleri kendine bağlamaya devam ediyor. Programa çektiği bir film sebebiyle ara veren Yılmaz Erdoğan’ın ardından Eser Yenenler sunucu koltuğuna oturmuştu. Geçen hafta, gelecek programın yılbaşı özel olacağının haberini veren Yenenler’in duyurusundan sonra yeni bölümün ne zaman olacağı merak edilmeye başlandı.

Pazar akşamları yayına giren ve en çok eğlendiren eğence programlarından biri olan Çok Güzel Hareketler 2, sevilen, genç ve dinamik oyuncuları, kahkahaya boğan skeçleri ile devam etmektedir. Peki bu sevilen programın yılbaşı özel programı ne zaman olacak?

Çok Güzel Hareketler 2 Ne Zaman?

Normalde yayın günleri Pazar akşamları olan programın bugünkü yerini saat 20.00’de Kod Adı: Angel isimli film alıyor. Çok Güzel Hareketler 2’nin yayın günü ise 31 Aralık 2020 günü olacak. Saat 20.00’de yayınlanacak olan Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. 

Yılbaşı özel programına konuk olacak olan ünlü isimler açıklandı. Gelecek olan insanlar ile beklentiyi daha da yükselten program için geri sayım başladı. Yılbaşı programına katılacak olan isimler Yılmaz Erdoğan, Kibariye, Hülya Avşar, Ege Kökenli, Emir Can İğrek, Koray Avcı, Cengiz Kurtoğlu ve Hande Subaşı olacak.

Her zamanki gibi BKM sahnesinde gösteriye çıkacak olan programda Anadolu Ateşi harika gösterisi ile özel programa adını kazıyacak.

Bunların yanında 2008-2011 yıllarında yayınlanmış olan Çok Güzel Hareketler Bunlar isimli programın birkaç oyuncusu da programa katılacak ve eski skeçleri yeni bölümde bizlerle olacak.



Son Güncelleme: 27.12.2020 18:01
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Anahtar Kelimeler:
Kanal Dçok Güzel Hareketler BunlarYılbaşı Özel
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