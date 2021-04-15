Çok Güzel Hareketler 2 en sevilen ve en çok izlenen skeçleri

Kanal D ekranlarında yayınlanan Çok Güzel Hareketler 2 ,ilk versiyonunu aratmıyor. Programın genel sanat yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan, yapımcılığını Necati Akpınar ve yönetmenliğini de Özge Toprak üstlenmektedir. Çok Güzel Hareketler’de en fazla sevilen skeçler şu şekildedir;

Açın kapıyı

Çok Güzel Hareketler 2 ‘nin en sevilen skeçlerinin başında ‘’Açın Kapıyı’’ geliyor diyebiliriz. Ayrıca programın en uzun serili skecidir. Skecin yazarlığını Cihan Talay ve Cemile Çiğdem Canyurt yapmaktadır. Sarhoş bir baba ve onun ailesini konu alan skeç, seyircileri hep güldürmektedir.

Tarkan

Sevilen skeçler arasında ‘’Tarkan’’ da yer almaktadır. Altarın oğlu Tarkan ve onun kurdunu konu almaktadır. Skecin yazarlığını Metin Pıhlıs, Atakan Çelik ile Batuhan Soyaslan yapmaktadır. ayrıca skeç serisinde sosyal mesajlar da verilmektedir. Skeçte oynayan Metin Pıhlıs’da Tarkan’a oldukça benzemektedir.

Kadınlar susarak gider

Sevilen skeçler arasında altyapının yapmış olduğu ‘’ Kadınlar Susarak Gider ‘’ skeci de yer almaktadır. skecin yazarlığını Birsel Kılınçcı yapmaktadır.Skecin konusunu, Fikri ve Aysel’in ilişkisi ve Fikri’nin kankasının aralarında komik ilişkisi oluşturmaktadır.

Safiyalan

En sevilen skeçler arasında ‘’Safiyalan’’ skeci yer almaktadır. Skecin yazarlığını Fatma Tezcan, Atakan Çelik,Hilmi Deler ile Ecem Sena Bayır yapmaktadır. Skecin konusunu yalanlar konusunda ustalaşmış bir aile oluşturmaktadır.

Canım garım

Canım Garım isimli seri iki skeçten oluşmaktadır. Skecin yazarlığını Cihan Talay ile Hilmi Deler üstlenmektedir. Yıllar önce eşi tarafından terk edilen bir adamı konu almaktadırlar. Adam yıllardır onu beklemektedir.

Semtsel Dönüşüm

Erkek yurdu

Altyapı tarafından hazırlanan bu skeç gene uzun bir seridir. Skecin yazarları Cenan Adıgüzel ve Murat Aksu’dur. Kenar Mahallede yaşayan 3 genç ve onların zengin arkadaşlarının çatışmalarını konu almaktadır.

Erkek yurdu skecini Atakan Çelik ve Batuhan Soyaslan yazmıştır. Erkek yurdunda yaşanan olaylar aktarılmaya çalışılmış. Skeçte Tolgaların odasının nerede olduğu hep merak edilmektedir.

Adım taner

Bu seri 4 skeçten oluşmaktadır. Seri, hüzünlü anlar yaşatmaktadır. Skecin yazarlığını Hilmi Deler, Batuhan Soyaslan ve Cihan Talay üstlenmektedir. Skeçte ölen babalarının ardından ailenin durumu anlatılmaktadır.

Rap-x

Altyapı tarafından hazırlanan bu skecin yazarlığını Cenan Adıgüzel ve Birsel Kılınçcı üstlenmektedir. Rap dünyasında olan kişiler taklit edilmektedir. MC Yıkık ,büyük beğeni toplamıştır. Müziği ve özlü sözleriyle dikkatleri çekmiştir.

Ana okulu

bu skecin yazarlığını Beste Bilir ve Cansu Mumcu yapmaktadır. farklı karakterlerin lise hayatı işlenmektedir. Arif’in oynadığı karakter bu skeçte çok beğenilmektedir.

Tanışıklı Dövüş

Boşanmış olan iki aile ve onların çocuklarını konu almaktadır. çocuklar, sorun çıkartarak evliliği engellemeye çalışıyorlar. Skecin yazarlığını Atakan Çelik, Fatma Tezcan ,Hilmi Deler ve Batuhan Soyaslan yapmaktadır.

Sevilen bu skeçleri ve programın tüm bölümlerini aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

https://www.youtube.com/channel/UCJhEfZoLs5P_idxX--yhWOA