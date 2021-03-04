Çok Film Hareketler Bunlar filminin oyuncu kadrosunda kimler var? Çok Film Hareketler Bunlar filminin konusu ne?

Bu akşam ekranlara gelecek olan Çok Film Hareketler Bunlar filmi herkesin merakla araştırdığı konular arasında yer almayı başardı. Herkes Çok Film Hareketler Bunlar filminin oyuncu kadrosunu ve konusunu merakla araştırıyor. Oyuncu kadrosunu BKM Mutfak ekibinin üstlendiği Çok Film Hareketler Bunlar filmi hakkındaki detaylar merak konusu oldu.
Çok Film Hareketler Bunlar filminin oyuncu kadrosunda kimler var?
Ayça Erturan
Aydan Taş
Ayşegül Akdemir
Burcu Gönder
Bülent Emrah Parlak
Büşra Pekin
Emre Canpolat
Ersin Korkut
Eser Yenenler
Gizem Tuğral
Gülhan Tekin
Hamdi Kahraman
İbrahim Büyükak
Metin Keçeci
Metin Yıldız
Murat Eken
Nazmi Karaman
Neşe Sayles
Oğuzhan Koç
Pelin Öztekin
Şahin Irmak
Şevket Süha Tezel
Zeynep Koçak
Çok Film Hareketler Bunlar filminin konusu ne?
Herkesin merakla araştırdığı Çok Film Hareketler Bunlar filminin konusu ise, yaz mevsiminin sıcağında kum ve güneşin tadını çıkarmak isteyenler, tatili sırasında aşkın peşinden koşanlar, güneye gidemeyip de evinde sineklerle tepişenler, sadece günübirlikçi olarak denizle hasret giderenler, yazı mezuniyet balosu ile karşılamak için önce mahalleliyle didişenler, yaz tatilinin en güzel hediyesi bisikletin değerini bilemeyenler, tatile uçakla gidenlerle tatili bitip okula dönerken hala ayakları yerden kesilenler, hepimizin, hepinizin yaz hikayeleri bu filmde yer alıyor. Çok Filim Hareketler Bunlar, Türk sinemasında daha önce denenmemiş bir anlatım dilini kullanarak 9 ayrı hikayeyi bir tek filmde bir araya getiriyor. Mutfak ekibinin kendine özgü konseptinin sinemanın imkanlarıyla buluştuğu ilk film olarak ekranlarda yer alıyor.