Çok Film Hareketler Bunlar filminin oyuncu kadrosunda kimler var? Çok Film Hareketler Bunlar filminin konusu ne?

Bu akşam ekranlara gelecek olan Çok Film Hareketler Bunlar filmi herkesin merakla araştırdığı konular arasında yer almayı başardı. Herkes Çok Film Hareketler Bunlar filminin oyuncu kadrosunu ve konusunu merakla araştırıyor. Oyuncu kadrosunu BKM Mutfak ekibinin üstlendiği Çok Film Hareketler Bunlar filmi hakkındaki detaylar merak konusu oldu.

Çok Film Hareketler Bunlar filminin oyuncu kadrosunda kimler var?

Ayça Erturan

Aydan Taş

Ayşegül Akdemir

Burcu Gönder

Bülent Emrah Parlak

Büşra Pekin

Emre Canpolat

Ersin Korkut

Eser Yenenler

Gizem Tuğral

Gülhan Tekin

Gülsüm Alkan

Hamdi Kahraman

İbrahim Büyükak

Metin Keçeci

Metin Yıldız

Murat Eken

Nazmi Karaman

Neşe Sayles

Oğuzhan Koç

Pelin Öztekin

Şahin Irmak

Şevket Süha Tezel

Zeynep Koçak

Çok Film Hareketler Bunlar filminin konusu ne?

Herkesin merakla araştırdığı Çok Film Hareketler Bunlar filminin konusu ise, yaz mevsiminin sıcağında kum ve güneşin tadını çıkarmak isteyenler, tatili sırasında aşkın peşinden koşanlar, güneye gidemeyip de evinde sineklerle tepişenler, sadece günübirlikçi olarak denizle hasret giderenler, yazı mezuniyet balosu ile karşılamak için önce mahalleliyle didişenler, yaz tatilinin en güzel hediyesi bisikletin değerini bilemeyenler, tatile uçakla gidenlerle tatili bitip okula dönerken hala ayakları yerden kesilenler, hepimizin, hepinizin yaz hikayeleri bu filmde yer alıyor. Çok Filim Hareketler Bunlar, Türk sinemasında daha önce denenmemiş bir anlatım dilini kullanarak 9 ayrı hikayeyi bir tek filmde bir araya getiriyor. Mutfak ekibinin kendine özgü konseptinin sinemanın imkanlarıyla buluştuğu ilk film olarak ekranlarda yer alıyor.