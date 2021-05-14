Çok Filim Hareketler Bunlar konusu ne? Çok Filim Hareketler Bunlar oyuncu kadrosu

BKM Mutfak ekibinin 2007- 2012 yılları arasında komedi skeç programıyla dikkatleri çektiği Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibinin filmi Çok Filim Hareketler Bunlar televizyon ekranlarına geliyor. Yayınlandığı dönem çok beğenilen film bu akşam Star TV ekranlarında yayınlanacak. İzleyiciler Çok Filim Hareketler Bunlar 2 konusu ve oyuncu kadrosunu araştırmaya başladı.

Çok Filim Hareketler Bunlar konusu ne?

Yaz tatili sırasında yaz aşkı peşinde olanlar ile tatile gidemeyip evde sivrisineklerle mutsuz bir yaz geçirenlerin yanı sıra günübirlik olarak denize gidenlerin ayrı ayrı gösterildiği filmde farklı hayatların yaz aylarında yaşadıkları anlatılıyor.

Çok Filim Hareketler Bunlar oyuncu kadrosu

Çok Filim Hareketler Bunlar filminin oyuncu kadrosunda Çok Güzel Hareketler Bunlar komedi skeç programında yer alan ve çok sevilen isimler yer alıyor. Çok Filim Hareketler Bunlar oyuncu kadrosu şu şekildeydi;

Ayça Erturan

Aydan Taş

Burcu Gönder

Bülent Emrah Parlak

Büşra Pekin

Ersin Korkut

Eser Yenenler

İbrahim Büyükak

Metin Keçeci

Metin Yıldız

Murat Eken

Nazmi Karaman

Oğuzhan Koç

Pelin Öztekin