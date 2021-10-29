Çok Doğal Çok Tuhaf Animasyon dizisi konusu ne? Çok Doğal Çok Tuhaf Animasyon dizi konusu ve yorumu

Netflix, farklı konseptlerde içeriklere yer vermeye devam ediyor. Bu kapsamda Netflix’te ekranlara gelen en güncel içeriklerden biri olan Çok Doğal Çok Tuhaf Animasyon dizisi merak konusu oldu. İşte Çok Doğal Çok Tuhaf Animasyon dizisi hakkında tüm detaylar…

Bu dizi pozitif gelişme içermiyor gibi bir izlenim uyandırsa da aslında oldukça kişisel gelişim öneği vadeden bir yapımdır. Diğer animasyonlardan çok farklı olmasa da iyilik, eğlence, doğa ve çevre bilinci gibi temel yargıları iyi bir şekilde işliyor.

Insıde Job’a benzeyen yetişkinliklere yönelik temasıyla ekranlara gelen bu dizide karşımıza bilmiş bir zoolog çıkıyor. Dizide bu zoologa eşlik eden korkak bir asistan ve bir de hırslı, çelimsiz yeğeni yer alıyor. Amaçları ise vahşi doğayı korumak.

Çok Doğal Çok Tuhaf Animasyon dizi konusu

Hikaye, BTG’nin uzun zaman önce askerdeyken ilk yardım çadırına bir aslan getirmesiyle başlıyor. Komutanı bunun yasak olduğunu söylese de zoolog burun kıvırıyor.

Klişe bir anlatıya sahip olan bu animasyon bireyler için hayvanlar aleminin önemini vurguluyor. Hayvanların özel yaşam alanlarına saygı gösterilmesi gerektiği ve onların da sevgiye ihtiyaçları olduğu gerçeği dizinin ana temasını oluşturmaktadır. En önemlisi vahşilik kavramının hayvanlar için olmadığı ön plandadır.

IMDb puanı: 6/10.

Çok Doğal Çok Tuhaf Animasyon dizisi oyuncu kadrosu

Çok Doğal Çok Tuhaf Animasyon dizisinde başroldeki Zoolog (BTG) Bradley Trevor Greive tarafından canlandırılmaktadır. Dizideki diğer oyuncular ise şu şekildedir: Josh Zuckerman, Danice Cabanela, Ngaire Dawn Fair , Piotr Michael ve Rachel Butera.

