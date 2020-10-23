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Çocuktan Al Haberi yeni çocukların isimleri ne? Show TV Cocuktan Al Haberi yeni yüzleri

Yazar kadromuzun en ince detaylarıyla okurlarımıza sunmak istediği Çocuktan Al Haberi yeni çocukların isimleri ne? Show TV Cocuktan Al Haberi yeni yüzleri haberimize ilişkin tüm yeni ayrıntılar 23.10.2020 tarihli haberimizde yer alıyor. Hemen okuyun, hemen bilgilenin.

23 Ekim 2020 Cuma 14:26
Çocuktan Al Haberi yeni çocukların isimleri ne? Show TV Cocuktan Al Haberi yeni yüzleri
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Çocuktan Al Haberi 2020 Çocukları Oyuncuları Kimler İsimleri Resimleri

Doğa Rutkay Kamal'ın eğlenceli sunumu ile çocukların sorulara verdikleri eğlenceli ve şaşırtıcı cevaplarla izleyiciyi güldüren programın yeni çocuklar ile eğlenceye kaldığı yerden devam ediyor. Doğa Rutkay Kamal'ın çocuklarla eğlenceli sohbetleri, sevimli miniklerimizin komik durumları ve komik cevapları Çocuktan Al Haberi programına renk katacak gibi duruyor.

Aras Özadalı

Aras Özadalı 3 yaşının içinde, instagram da takipçi sayısı 574 bindir. Ebeveynleri tarafından yönetilen sayfada sık sık takipçilerine paylaşım yapmaktadırlar. Resmi instagram sayfası https://www.instagram.com/arasozadali/


https://www.instagram.com/hirazeynepguisse/

Emir Ersen Fidan

Emir Ersen Fidan Çocuktan Al Haberi yarışmasında rapçi olarak bulunacaktır. Beşiktaş alt yapısında futbol eğitimleri almakta. Emir Ersen Fidan instagram hesabı https://www.instagram.com/emirersen_fdn/

Uygar

Çocuktan Al Haberi programında çocuklardan birisi olacak olan Uygar sevimliliği ve zekasıyla izleyicilerin gözdesi olacaktır.

Çocuktan Al Haberi Programı Sunucusu Evrim Akın Neden Ayrıldı? Yeni sunucusu Doğa Rutkay Kim?

Bildiğimiz gibi Evrim Akın, Çocuktan Al Haberi’nin sunucusuydu. Evrim Akın yeni sezonda "Çocuktan Al Haberi" Programında yer almayacak. Evrim Akın, Star TV'de yeni bir programı sunacak. Dolayısıyla Çocuktan Al Haberi yeni sezonunda Doğa Rutkay yer alacak. Doğa Rutkay, 1978 yılında Ankara'da doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi'nde Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Kral Yolu, Dedemin Fişi, Bizim  Köyün Şarkısı, Güldür Güldür Show rol aldığı yapımlardan bazıları.



Son Güncelleme: 23.10.2020 14:26
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Anahtar Kelimeler:
Çocuktan Al HaberiShow Tv
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