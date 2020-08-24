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Çocuktan Al Haberi sunucu neden değişti? Evrim Akın neden yok, neden ayrıldı?

Çocuktan Al Haberi programında sürpriz bir değişikliğe gidildi. Programın sunucusu Evrim Akın programdan ayrılacağını açıkladı. Show TV’den sürpriz ayrılık hakkında açıklama geldi.

24 Ağustos 2020 Pazartesi 16:37
Çocuktan Al Haberi sunucu neden değişti? Evrim Akın neden yok, neden ayrıldı?
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Çocuktan Al Haberi programında sürpriz bir değişiklik yaşandı. Show TV ekranlarının sevilen programında sunucu değişikliği yaşanacak. Programı son iki senedir sunan Evrim Akın sunuculuğu bıraktığını açıkladı. Evrim Akın’ın sürpriz kararı sonrası izleyiciler Akın’ın neden ayrıldığını merak ediyordu.


Show TV Genel Yayın Yönetmeni Suavi Doğan sevilen programda yaşanan değişikliği açıkladı ve yeni sunucunun da Doğa Rutkay olacağını açıkladı. Doğa Rutkay Ağustos ayında anne olması nedeniyle çocuklarla iyi anlaşabileceği düşünülmüş ve programın sunuculuğu kendisine verilmiştir.

Çocuktan Al Haberi sunucusu neden değişti?

Programda yaşanan sürpriz değişikliğin perde arkasında ise Evrim Akın’ın 2 yıldır sunuculuk yaptığını ve artık setlere dönmek istemesinin yattığı söyleniyor. Bilindiği gibi Evrim Akın başarılı bir komedyen olup oyuncu olarak çıkışını yapmıştı.

Evrim Akın kimdir?

Evrim Akın 1979 yılında Ankara dünyaya gelmiştir. Başarılı oyuncu oyunculuk kariyerine Konak Belediye Tiyatrosunda başlamış ve ardından Müjdat Gezen Sanat Okulu’nda eğitim almıştır. Akın oyunculuk kariyerine Etiler dizisiyle başlamış ardından Avrupa Yakası adlı dizide tam anlamıyla adını duyurmuştur. Akın ilerleyen yıllarda Bez Bebek, Alemin Kralı gibi dizilerde de yer almıştır.



Son Güncelleme: 24.08.2020 16:37
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Anahtar Kelimeler:
Show TvEvrim Akın
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