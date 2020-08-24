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Çocuktan Al Haberi başvuru koşulları nedir? Yeni sunucu Doğa Rutkay oldu

Çocuktan Al Haberi yarışma programının yeni sunucusu Doğa Rutkay oldu. Güzel oyuncu programa katılacak kişilerin ne yapması gerektiğine ilişkin bilgileri sosyal medya hesabından paylaştı.

24 Ağustos 2020 Pazartesi 15:43
Çocuktan Al Haberi başvuru koşulları nedir? Yeni sunucu Doğa Rutkay oldu
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Yeni sezonda ekranlarda yerini alacak olan program Çocuktan Al Haberi ünlü oyuncu Doğa Rutkay sunacak. Programda yer alacak çocuklar için açıklamalar gelirken, bir açıklamada program sunucusundan geldi. Doğa Rutkay sosyal medya hesabından program hakkında bilgiler paylaştı. Program katılım koşullarını paylaşan Rutkay, çocukları için ailelerin nasıl başvuru yapacağına dair bilgi verdi.

Doğa Rutkay Çocuktan Al Haberi başvuru formu şartları

Geçtiğimiz yıllarda yayınlandığı dönemde Evrim Akın’ın sunuculuğunu yaptığı program Çocuktan Al Haberi yeni sunucusu ile yeni sezonda ekranlarda olacak. Programın yeni sunucusu Doğa Rutkay olarak belirlenirken, programda yer alacak çocuklar için yapılması gereken başvuru detayları da açıklandı.


Yarışma programında çocuklarının olmasını isteyen ebeveynler, çocuklarına ait 3 ile 6 dakika arasındaki videoları kanala yollayarak başvurularını gerçekleştirebilmektedir. Whatsapp hattına yollanacak videolar ile birlikte kanal tarafından seçilen çocuklar programda yer alacak.

Çocuktan Al Haberi Whatsapp Hattı:

  • 0532 453 53 81

Çocuktan Al Haberi sunucu neden değişti? Evrim Akın neden yok? Yeni sunucusu Doğa Rutkay

Çocuktan Al Haberi yarışma programı Show TV ekranlarındaki yayın hayatına devam edecek. Program yayınlandığı ilk günden bu yana Evrim Akın tarafından sunulmaktaydı. Yeni sezon ile birlikte yarışma programının sunuculuğunda değişikliğe gidilecek. Evrim Akın’ın neden projede devam etmediğine dair henüz net bir bilgi açıklanmazken, yeni sezonda programda sunucu olarak görev alacak isim Doğa Rutkay oldu.



Son Güncelleme: 24.08.2020 15:43
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Anahtar Kelimeler:
Çocuktan Al HaberiDoğa Rutkay
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