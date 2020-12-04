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Çocukluk'a katılan Damla Cercisoğlu Kimdir? Öğretmen Betül karakteri kimdir?

Okurlarımız tarafından merak edilen ve kısa süre içerisinde ilgi odağı haline gelen Çocukluk'a katılan Damla Cercisoğlu Kimdir? Öğretmen Betül karakteri kimdir? haberine dair yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. 4 Aralık 2020 Cuma tarihli haberimizin içeriğinde basına yansıyan yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

04 Aralık 2020 Cuma 19:15
Çocukluk'a katılan Damla Cercisoğlu Kimdir? Öğretmen Betül karakteri kimdir?
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Fox TV ekranlarında “Kimsesizler” adı altında yayınlanmaya başlayan ancak daha sonra RTÜK tarafından yapılan uyarı ile birlikte ismini “Çocukluk” olarak güncelleyen dizi izleyiciler tarafından beğenilerek izlenmeye devam ediyor. Son olarak dizinin önemli karakterlerinden biri olan öğretmen Betül karakterini kimin canlandırdığı izleyiciler tarafından merak edilen konular arasında yer aldı.

Çocukluk Dizisi Öğretmen Betül Kimdir?

Fox TV ekranlarında yayınlanan Çocukluk dizisindeki öğretmen Betül karakterini Damla Cercisoğlu canlandırmaktadır. 1981 senesinde doğan Cercisoğlu İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun olduktan sonra oyunculuk alanında kendisini geliştirmiştir. Daha önce pek çok farklı yapımda yer alan başarılı oyuncu akıllarda Türk Malı dizisinin Ezgi’si olarak kalmıştır. Aşağıdaki kısımda Damla Cercisoğlu’nun daha önceden yer aldığı tüm yapımlar sıralanmıştır.

2012 - Babam İçin (Özlem)

2011 - Yeniden Başla

2010 - Türk Malı (Ezgi)

2008 - Yaban Gülü (Despina)

2007 - Aşk Eski Bir Yalan (Ebru)

2007 - Senden Başka (2) (Burçin)

2006 - Kızlar Yurdu (Hacer)

2006 - Candan Öte (Sude Atalay)

2005 - Şöhret

2005 - Sonradan Görme

2004 - Bütün Çocuklarım (Gonca)

2003 - Sınırlı Aşk (Ayşegül)

2003 - Mühürlü Güller (Hilal)

2002 - Yeter Anne (Konuk Oyuncu)

2001 - Tatlı Hayat (Konuk Oyuncu)

2000 - Dadı (Konuk Oyuncu)

1995 - Fırtınalar (Feritin Yeğeni)

2012 - Çanakkale 1915 (Hemşire)

2010 - Son İstasyon

2003 - Prenses...Kankam ve Ben

2002 - Gülüm



Son Güncelleme: 04.12.2020 19:15
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Anahtar Kelimeler:
ÇocuklukFox Tv
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