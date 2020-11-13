İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Tüm illerde sigara yasağı başladı! İlk cezalar kesildi
Tüm illerde sigara yasağı başladı!...
Koronavirüs aşısıyla insanlığa umut olan Türk çift Amerikan basınının manşetinde
Son Dakika
Koronavirüs aşısıyla insanlığa umut olan...
Tekirdağ'ın 3 aylık vaka tablosu değişimi korkuttu
Tekirdağ'ın 3 aylık vaka tablosu...
Sahbinden.com devlet soruşturması altında! Rekabet Kurumu devreye girdi
Son Dakika
Sahbinden.com devlet soruşturması altında! Rekabet...

Çocukluk reyting sonuçları nasıl? Çocukluk izlendi mi? dizi tuttu mu? İşte ilk izlenimler

Son günlerde gündemde tartışmalara neden olan Çocukluk reyting sonuçları nasıl? Çocukluk izlendi mi? dizi tuttu mu? İşte ilk izlenimler hakkında neler olup bittiğini birçok kişi merak ediyor. Çocukluk reyting sonuçları nasıl? ile ilgili olarak güncel bilgileri okurlarımızla 13.11.2020 tarihli haberimizde paylaştık.

13 Kasım 2020 Cuma 20:30
Çocukluk reyting sonuçları nasıl? Çocukluk izlendi mi? dizi tuttu mu? İşte ilk izlenimler
Takip Et:

Çocukluk dizisi ilk bölümden izleyicilerde olumlu izlenim bıraktı. Bildiğimiz gibi çocukluk dizisinin önceki adı Kimsesizler idi. Kimsesizler adı RTÜK tarafınca engellendi ve şikayetler neticesinde değiştirildi. Şimdi ki ismi ise Çocukluk olarak değişti ama olay örgüsü ve işlenme şekli aynı şekilde devam etmekte. Ancak yapımcının açıklamasına göre Çocukluk dizisini izleyen aileler bu diziden etkilenerek çocuk sahibi olmaya sıcak bakacaklar gibi duruyor.

Dizi kendilerine aile bulmak isteyen çocukları anlatmaktadır. Yaşadıkları sıkıntılı hayata rağmen neşesini kaybetmeyen çocukların hikayesini anlatan dizide konu çok güzel işlenmiş diyebiliriz. Sürükleyici konusu ile izleyenlerin beğenisini kazanan dizisi bu hafta aktarılan reyting skorlarına göre 7. sırada yer almayı başardı. Dizi her ne kadar en üst sıralara çıkmayı başaramasa da orta sıralarde yer alarak ileriye yönelik iyi sinyaller verdi. Dizinin ilerleyen haftalarda daha çok izlenerek üst sıralara çıkabileceği düşünülüyor.


Çocukluk Dizisi İzlendi Mi Tutuldu Mu?

Çocukluk dizisinin konusu ve çekim mekanı göz önünde bulundurulursa izleyiciler tarafından beğenileceği düşünülmektedir. Dizide Ali Kaan Çocuk Evi’nin sahibi olan Mahir Boztepe kimsesiz çocuklara mutlu aile bulmayı kendisine görev edinmiştir. Memur olan Ayşegül karakteri ise çocuklara yardım etmekte ve çocuklar tarafından oldukça sevilmektedir.

Daha önce dediğimiz gibi dizinin konusu ve işleyiş biçimi oldukça güzel şekilde izleyiciye aktarılmıştır. Kimsesiz çocukları anlatan dizide bu çocukların yaşadıkları sorunları ve hayata tutunma çabaları izleyiciyi kendisine çekecektir gibi duruyor.



Son Güncelleme: 13.11.2020 20:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Fox TvDiziÇocukluk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Evlendirme programları yeniden mi ekranlarda olacak?
Evlendirme programları yeniden mi ekranlarda olacak?
Tozkoparan İskender dizisinden ayrılan oyuncular kimlerdir? Mete ve Kerem karakteri diziye tekrar katılacak mı?
Tozkoparan İskender dizisinden ayrılan oyuncular kimlerdir? Mete ve Kerem karakteri diziye tekrar katılacak mı?
Fox TV'nin sevilen dizisi Zümrüdüanka'ya yeni bir oyuncu daha dahil oldu!
Fox TV'nin sevilen dizisi Zümrüdüanka'ya yeni bir oyuncu daha dahil oldu!
Mucize Doktor dizisinin yeni bölümünde Dicle karakteri dahil olacak!
Mucize Doktor dizisinin yeni bölümünde Dicle karakteri dahil olacak!
Çukur dizisinin sevilen ismi Erkan Kolçak Köstengil'den üzücü haber! Vartolu diziden ayrılıyor
Çukur dizisinin sevilen ismi Erkan Kolçak Köstengil'den üzücü haber! Vartolu diziden ayrılıyor
Çocukluk dizisinin son bölümündeki Kadir Şeker sahnesi izleyiciden tam not aldı!
Çocukluk dizisinin son bölümündeki Kadir Şeker sahnesi izleyiciden tam not aldı!

Popüler Haberler

Çocukluk reyting sonuçları nasıl? Çocukluk izlendi mi? dizi tuttu mu? İşte ilk izlenimler
Kaybedenler ne zaman yayınlanacak? Kaybedenler fragmanı ve vizyon tarihi
Kıbrıs Ada Kışı Dizisi Oyuncu Kadrosu Konusu TRT1
13 Kasım 2020 Cuma Türkiye koronavirüs (coronavirüs) tablosu ve 13 Kasım 2020 Cuma Dünya genelinde vaka sayısı
KYK, MTV, ÖTV, Vergi Borcu yapılandırma nasıl yapılır?
CNN Türk’te flaş ayrılık! Buket Güler neden ayrıldı? Ünlü sunucu Buket Güler, kanalla yollarını ayırdı
Kırmızı Oda dizisi Tuna kimdir? Gülçin Kültür Şahin kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Çocukluk dizisi uyarlama mı? Fox TV Çocukluk dizisi hangi diziden uyarlama?
Kırmızı Oda dizisi Hüseyin kimdir? Baran Can Eraslan hakkında bilgiler
Çocukluk Hanife kimdir? Nihal Menzil Gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Akrilik protez tırnak nedir? Akrilik protez tırnak nerede, nasıl yaptırılır?
Süper Loto'da en çok çıkan sayılar hangileri?
SGK doktor sorgulama nasıl yapılır? SGK hastane ve doktor seçim işlemleri
Ligler ne zaman oynanmaya başlayacak? TFF'den sondakika açıklaması
İlk kez ev sahibi olacaklara devletten 25 bin TL'lik hibe
Ramo dizisi Doktor Nehir (Devrim Özkan) kimdir?
Rekabet Kurulu Google'a neden ceza kesti?
Kırmızı Oda dizisi izlenme Oranları Nasıl? Reyting sonuçları ne durumda? Kırmızı Oda dizisi izlendi mi tutuldu mu?
Babil dizisi Büşra kimdir? Şeniz Çetin'in hayatı ve rol aldığı yapımlar
Arka Sokaklar dizisinde Amir Ümit karakterini Sevi Demirçivi canlandırıyor
Hercai dizisi Füsun kimdir? Ayşegül Günay nerelidir?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.