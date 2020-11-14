İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Tüm illerde sigara yasağı başladı! İlk cezalar kesildi
Tüm illerde sigara yasağı başladı!...
Koronavirüs aşısıyla insanlığa umut olan Türk çift Amerikan basınının manşetinde
Son Dakika
Koronavirüs aşısıyla insanlığa umut olan...
Tekirdağ'ın 3 aylık vaka tablosu değişimi korkuttu
Tekirdağ'ın 3 aylık vaka tablosu...
FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü Ankara'da yakalandı
Son Dakika
FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü...

Çocukluk Nene karakterini kim canlandırıyor? İpek Çiçek kimdir?

Gündeme hızlı bir giriş yaparak ilgi odağı haline gelen Çocukluk Nene karakterini kim canlandırıyor? İpek Çiçek kimdir? haberi ile ilgili olarak merak edilen en yeni ayrıntılara yer verdiğimiz 14-11-2020 tarihli haberimizi okuyarak siz de gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

14 Kasım 2020 Cumartesi 19:34
Çocukluk Nene karakterini kim canlandırıyor? İpek Çiçek kimdir?
Takip Et:

FOX TV’de yayınlanan Çocukluk dizisinin kadrosuna yeni bölümden itibaren başarılı oyuncu İpek Çiçek dahil oluyor. Daha önce Mucize Doktor dizisinde Beren Gökyıldız’ın kardeşi olarak karşımıza çıkan İpek Çiçek, Nene karakteriyle Çocukluk dizisinde karşımıza çıkacak.

Çocukluk dizisi Nene kimdir?


Çocukluk dizisinde Nene karakteri, müdür Mahir Boztepe’nin başının belasıdır. Mahir, Nene’yi evlatlık verdim diye sevinirken Nene ise yeni ailesinden hiç memnun değildir ve bir gece yuvaya geri döner. Nene, umut evinden çıktıktan sonra başını belaya sokmuş ve bakıcı ailesi ona sahip çıkmamıştır. Mahir’in zorlamasıyla bir aileye evlatlık verilen Nene yeniden başladığı yere dönmüş ve umut evinde kalmaya başlamıştır. Tek gözü görmediği için korsan bandanası takan Nene, dizide Mavi ve Bozi’ye ablalık yapacaktır.

İpek Çiçek kimdir?

İpek Çiçek 26 Mart 1999’da İstanbul’da doğmuştur. 21 yaşındaki genç oyuncu, Bilgi Üniversitesi’nde oyunculuk eğitimi almaktadır. Aynı zamanda Beyti Engin’den kamera önü oyunculuk eğitimleri almaya devam eden Çiçek, Mucize Doktor dizisinde 2 bölüm yer almış ve hafızalarda yer edinmiştir. İpek Çiçek ilk oyunculuk deneyimini ise TRT 1 ekranlarında yayınlanan Elimi Bırakma dizisi ile yaşamıştır.



Son Güncelleme: 14.11.2020 19:34
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ipek çiçekNeneÇocuklukFox
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Masterchef'in yeni bölüm çekimleri çikolata fabrikasında gerçekleştirildi!
Masterchef'in yeni bölüm çekimleri çikolata fabrikasında gerçekleştirildi!
Dilberay Küçük Dev Kadın filminde Dilberay'ı Büşra Pekin canlandıracak!
Dilberay Küçük Dev Kadın filminde Dilberay'ı Büşra Pekin canlandıracak!
Evlendirme programları yeniden mi ekranlarda olacak?
Evlendirme programları yeniden mi ekranlarda olacak?
Tozkoparan İskender dizisinden ayrılan oyuncular kimlerdir? Mete ve Kerem karakteri diziye tekrar katılacak mı?
Tozkoparan İskender dizisinden ayrılan oyuncular kimlerdir? Mete ve Kerem karakteri diziye tekrar katılacak mı?
Fox TV'nin sevilen dizisi Zümrüdüanka'ya yeni bir oyuncu daha dahil oldu!
Fox TV'nin sevilen dizisi Zümrüdüanka'ya yeni bir oyuncu daha dahil oldu!
Mucize Doktor dizisinin yeni bölümünde Dicle karakteri dahil olacak!
Mucize Doktor dizisinin yeni bölümünde Dicle karakteri dahil olacak!

Popüler Haberler

Çocukluk Nene karakterini kim canlandırıyor? İpek Çiçek kimdir?
Zümrüdüanka dizisi Behram kimdir? Menderes Samancılar hakkında bilgiler
Gönül Dağı dizisi Döndü’yü kim canlandırıyor? Feyza Işık'ın biyografisi
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Gevher Hatun kimdir? Gerçek adı ne? Leyla Feray oynadığı diziler
Menajerimi Ara dizisi Emir (Burak Tozkoparan) kimdir?
Gönül Dağı dizisi Taner kimdir? Gerçek adı nedir? Berk Atan nereli, yaşı kaç?
Gönül Dağı dizisi Cemile kimdir? Nazlı Pınar Kaya rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Zümrüdüanka dizisi Cihan (İsmail Hacıoğlu) kimdir?
Gönül Dağı dizisindeki Ağıtçı Hüseyin karakteri Kimdir? Erdal Cindoruk dizideki rolü ve hayatı
Kırmızı Oda dizisi Sema kimdir? Nur Erkul'un hayatı!
Koronavirüs salgınından etkilenmemek için öncelikler nelerdir?
Kuveyt Türk, Albaraka, Vakıf Katılım, Ziraat Katılım Faizsiz 10.000 TL Kredi Kampanyası hangi başvurusu için şartlar nelerdir?
Maria ve Mustafa dizisinin erken final kararının sebepleri
Fanny Blanchelande kimdir? Cem Uzan’ın eşi Türkiye gündeminde
Kuruluş Osman dizisi Çömlekçi İdris kimdir? Bahtiyar Engin'in hayatı!
İŞKUR işsizlik Aylığı Kaç Para? 2020 işsizlik aylığını sorgulama işlemi
2020 Özel Güvenlik Kimlik kartı ne zaman helir? Yeni özel güvenlik kimlik kartı sorgulamaları
MasterChef yarışmacısı Kayhan Özekin kimdir? Kayhan Özekin kaç yaşında ve nereli?
Kuzey Yıldızı Ekinsu Kansu kimdir? Ekinsu Kansu yaşı ve oynadığı diziler
Gönül Dağı dizisi Veysel karakteri kimdir? Semih Ertürk'ün hayatı ve yer aldığı diziler
Kuzey Yıldızı Bahar karakterini kim canlandırıyor? Melis Sabah biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.