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Çocukluk Hanife kimdir? Nihal Menzil Gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri

Okurlarımızın merak ettikleri Çocukluk Hanife kimdir? Nihal Menzil Gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri haberinin gündeme gelmesinin ardından birçok yeni bilgi de basına aktarıldı. Biz de 13 Kasım 2020 Cuma tarihli haberimizde Çocukluk Hanife kimdir? konusundaki güncel bilgilere yer verdik. Hemen okuyarak, ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

13 Kasım 2020 Cuma 19:45
Çocukluk Hanife kimdir? Nihal Menzil Gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
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İlk bölümünün yayınlanmasının ardından izleyiciler tarafından beğenilen Çocukluk dizisinin oyuncu kadrosunda yeni isim!

Yapımını Medyapım ile MF Yapım’ın olduğu, yönetmen koltuğunda ise Nadim Güç bulunmaktadır. Başrol oyuncuları olarak ise Erdal Beşikçioğlu, Beren Gökyıldız, Burcu Özberk, Kübra Süzgün, Nilay Yeral ve Derinsu Akkuş’un bulunduğu Çocukluk dizisine Nihal Menzil de dahil oldu.


‘O Hayat Benim', 'Ver Elini Aşk' gibi yapımlarda rol alan oyuncumuz 5. Bölümden sonra Hanife karakteriyle dizide yer alacak.

Çocukluk dizisi Cuma akşamları saat 20.00’de FOX TV’de



Son Güncelleme: 13.11.2020 19:45
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Anahtar Kelimeler:
HanifeDiziÇocukluk
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