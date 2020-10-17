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Çocukluk Hanife karakterini kim canlandırıyor? Nihal Menzil kimdir?

Çocukluk Hanife karakterini kim canlandırıyor? Nihal Menzil kimdir? haberine ait merak edilen güncel ayrıntılar basın bülteninde yer almaya devam ediyor. Biz de Çocukluk Hanife karakterini kim canlandırıyor?’a dair gelişmeleri 17 Ekim 2020 Cumartesi tarihli haberimizde ele aldık. Haberimizi okuyarak tüm gelişmeleri anında okuyabilirsiniz.

17 Ekim 2020 Cumartesi 19:45
Çocukluk Hanife karakterini kim canlandırıyor? Nihal Menzil kimdir?
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İlk bölümünün yayınlanmasının ardından izleyiciler tarafından beğenilen Çocukluk dizisinin oyuncu kadrosunda yeni isim!

Yapımını Medyapım ile MF Yapım’ın olduğu, yönetmen koltuğunda ise Nadim Güç bulunmaktadır. Başrol oyuncuları olarak ise Erdal Beşikçioğlu, Beren Gökyıldız, Burcu Özberk, Kübra Süzgün, Nilay Yeral ve Derinsu Akkuş’un bulunduğu Çocukluk dizisine Nihal Menzil de dahil oldu.


‘O Hayat Benim', 'Ver Elini Aşk' gibi yapımlarda rol alan oyuncumuz 5. Bölümden sonra Hanife karakteriyle dizide yer alacak.

Çocukluk dizisi Cuma akşamları saat 20.00’de FOX TV’de



Son Güncelleme: 17.10.2020 19:45
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Anahtar Kelimeler:
HanifeDiziÇocukluk
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