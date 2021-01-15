Çocukluk hangi günler yayınlanıyor, tekrar bölümleri ne zaman?

Sezonun en ilgi çekici dizilerinden biri olmayı başaran Çocukluk, Ali Kağan Çocuk Evi’nde yetiştirilen çocukların hayat hikayelerini konu alıyor. Çocukların kaldığı yerin sahibi olan Mahir Boztepe ve oradaki çocukların arasında ki ilişkiyi ve Ayşegül’ün sürekli Mahir ile olan anlaşmazlığını konu alan dizi büyük bir merakla ve ilgiyle izleniyor.

Başrollerinde Erdal Beşikçioğlu, Beren Gökyıldız, Burcu Özberk, Kübra Süzgün, Nilay Yeral ve Derinsu Akkuş gibi isimlerin yer aldığı dizi aslında ilk olarak Kimsesizler adıyla duyurulmuş ancak yapılan değişiklik sonucu Çocukluk adını almıştı. Peki Çocukluk dizisi hangi günler yayınlanıyor?

Kimsesiz çocukların hayat hikayelerini anlatan,Fox Tv’nin sevilen dizisi her hafta cuma günleri saat 20.00 de seyirciyle buluşuyor.