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Çocukluk hangi günler yayınlanıyor, tekrar bölümleri ne zaman?

Çocukluk hangi günler yayınlanıyor, tekrar bölümleri ne zaman? haberi, yayına girdiği ilk günden beri büyük merak uyandırırken, habere dair yeni gelişmeler de 15.01.2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Hemen okuyarak tüm gelişmeleri öğrenin.

15 Ocak 2021 Cuma 21:32
Çocukluk hangi günler yayınlanıyor, tekrar bölümleri ne zaman?
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Sezonun en ilgi çekici dizilerinden biri olmayı başaran Çocukluk, Ali Kağan Çocuk Evi’nde yetiştirilen çocukların hayat hikayelerini konu alıyor. Çocukların kaldığı yerin sahibi olan Mahir Boztepe ve oradaki çocukların arasında ki ilişkiyi ve Ayşegül’ün sürekli Mahir ile olan anlaşmazlığını konu alan dizi büyük bir merakla ve ilgiyle izleniyor.

 

 

Başrollerinde Erdal Beşikçioğlu, Beren Gökyıldız, Burcu Özberk, Kübra Süzgün, Nilay Yeral ve Derinsu Akkuş gibi isimlerin yer aldığı dizi aslında ilk olarak Kimsesizler adıyla duyurulmuş ancak yapılan değişiklik sonucu Çocukluk adını almıştı. Peki Çocukluk dizisi hangi günler yayınlanıyor?

Kimsesiz çocukların hayat hikayelerini anlatan,Fox Tv’nin sevilen dizisi her hafta cuma günleri saat 20.00 de seyirciyle buluşuyor.

 

 

 

 


Son Güncelleme: 15.01.2021 21:32
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Anahtar Kelimeler:
ÇocuklukDizi
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