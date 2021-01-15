Çocukluk hangi günler yayınlanıyor, tekrar bölümleri ne zaman?

Sezonun en ilgi çekici dizilerinden biri olmayı başaran Çocukluk, Ali Kağan Çocuk Evi’nde yetiştirilen çocukların hayat hikayelerini konu alıyor. Çocukların kaldığı yerin sahibi olan Mahir Boztepe ve oradaki çocukların arasında ki ilişkiyi ve Ayşegül’ün sürekli Mahir ile olan anlaşmazlığını konu alan dizi büyük bir merakla ve ilgiyle izleniyor.
Kimsesiz çocukların hayat hikayelerini anlatan,Fox Tv’nin sevilen dizisi her hafta cuma günleri saat 20.00 de seyirciyle buluşuyor.
Son Güncelleme: 15.01.2021 21:32