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Çocukluk Gülay (Selen Öztürk) kimdir?

Bir süredir basının gündeminden düşmeyen Çocukluk Gülay (Selen Öztürk) kimdir? haberi ile ilgili olarak en yeni ayrıntılara yer verdiğimiz 04.12.2020 tarihli haberimize göz atarak siz de detayları öğrenebilirsiniz.

04 Aralık 2020 Cuma 19:05
Çocukluk Gülay (Selen Öztürk) kimdir?
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Fox TV ekranlarında yayınlanan ve izleyiciler tarafından beğeniyle takip edilen Çocukluk dizisindeki karakterler araştırılmaya devam ediyor. Başarılı senaryosu ile izleyicileri adeta içine çeken dizide Gülay karakteri dikkatleri üzerinde topluyor.

Çocukluk Gülay Kimdir?

Çocukluk dizisinde Gülay karakterini Selen Öztürk canlandırıyor. Dizide başarılı bir performans ortaya koyan Selen Öztürk 1980 senesinde doğmuştur. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarını tamamlayan başarılı oyuncu ilk oyunculuk deneyimini Kara Yılan dizisinde elde etmiştir. Daha sonra farklı yapımlarda da yer alan Öztürk son olarak Çocukluk dizisinde Gülay karakterini canlandırmaya başlamıştır. İnstagram kullanıcı ismi “selenistan” olan Selen Öztürk’ün daha önce kariyerinde yer aldığı yapımlar aşağıdaki kısımda sıralanmıştır.

2019 – Çiçero (Nevin) (Sinema Filmi)

2017 – Mahalle (Sinema Filmi)

2017 – 2018 – Payitaht Abdülhamid (Seniha Sultan)(TV Dizisi)

2016 – Daha (Sinema Filmi)

2015 – Serçe Sarayı (Aliye)(TV Dizisi)

2015 – Hatırla Gönül (Figen) (TV Dizisi)

2015 – Bir Varmış Bir Yokmuş (Sema) (Sinema Filmi)

2014 – Çilek (Ceren) (Sinema Filmi)

2014 – Benim Adım Gültepe (Meziyet) (TV Dizisi)

2011 – 2013 – Muhteşem Yüzyıl (Gülfem Hatun) (TV Dizisi)

2009 – Sonsuz (Hemşire Ayten) (Sinema Filmi)

2008 – Bir Varmış Bir Yokmuş (Sema) (TV Dizisi)

2007 – Kukla (Kısa Film)

2007 – Kara Yılan (Asiye) (TV Dizisi)

2006 – Şarkılar Susmasın (TV Dizisi)

2002 – Aşkları Ege’de Kaldı (Sinema Filmi)



Son Güncelleme: 04.12.2020 19:05
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Anahtar Kelimeler:
GülaySelen ÖztürkFox TvÇocukluk
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