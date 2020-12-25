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Çocukluk dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu

Tüm ayrıntılarıyla merak konusu haline gelen ve yazar kadromuzun inceleme altına aldığı Çocukluk dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu haberine dair en sıcak ayrıntılar 25.12.2020 tarihli haberimizde yer alıyor. Siz de hemen okuyarak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

25 Aralık 2020 Cuma 19:15
Çocukluk dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu
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Fox TV ekranlarının yeni dizisi Çocukluk’un oyuncu kadrosu belli oldu. MEDYAPIM ve MF Yapım’ın ortak projesi olarak hazırlanan dizinin başrollerinde Erdal Beşikçioğlu ve Burcu Özberk yer alacak. Dizide yer alacak diğer isimler ve canlandıracakları karakterler şu şekilde;

  • Mahir (Erdal Beşikçioğlu)
  • Ayşegül (Burcu Özberk)
  • Mavi  (Beren Gökyıldız)
  • Mozi (Kübra Süzgün)
  • Bambi (Nilay Yeral)
  • Zeynep (Derinsu Akkuş)
  • Betül (Damla Cercişoğlu)

Çocukluk Dizisi Mahir Kimdir

Mahir karakterini Erdal Beşikçioğlu canlandıracak. Beşikçioğlu 1970 yılında Ankara’da dünyaya gelmiş ve oyunculuk kariyerine Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarında aldığı eğitimle başlamıştır. Usta oyuncu birçok tiyatro, dizi ve filmde yer alırken, Behzat Ç dizisiyle adını duyurmuştur.

Çocukluk dizisi Ayşegül kimdir?

Dizide Ayşegül karakterine Burcu Özberk hayat verecek. Özberk 12 Aralık 1989 yılında Eskişehir’de dünyaya gelmiştir. Güzel oyuncu Ankara Devlet Konservatuvarı bölümünden eğitim aldıktan sonra sektöre giriş yapmıştı. Güzel oyuncu 162 cm boyunda ve 53 kilodur. Özberk ilk kez kamera karşısına Muhteşem Yüzyıl adlı diziyle geçmiş ardından Güneşin Kızları adlı diziyle de adını duyurmuştur. Güzel oyuncu son olarak Afili Aşk dizisinde başrolde yer almıştı.

Çocukluk dizisi Mavi kimdir?

Dizinin çocuk oyuncusu Beren Gökyıldız Mavi karakterine hayat verecek. Gökyıldız 29 Eylül 2009 yılında dünyaya gelmesine karşın birçok önemli yapımda yer almıştır. Gökyıldız son olarak Kadın dizisinde Öykü karakterini canlandırmıştı. Genç oyuncunun yer aldığı yapımlar şu şekilde;

  • Kızım (Öykü) (TV Dizisi) – 2018
  • Bal Kaymak (Bade) (Sinema Filmi) – 2018
  • Anne (Melek) (TV Dizisi) – 2016
  • Güldüy Güldüy Show – 2016
  • Kocamın Ailesi (Pelin) (TV Dizisi) – 2014-2015

Çocukluk dizisi Mozi kimdir

26 Haziran 2006 doğumlu olan çocuk oyuncu Kübra Süzgün dizide Mozi karakterine hayat verecek. Genç oyuncu daha önce kısa bir süre de olsa Kimsesizler ve Arka Sokaklar dizilerinde yer almıştı. Süzgün’ün yer aldığı tüm yapımlar şu şekilde;

  • 2015 – Arka Sokaklar (Melek)
  • 2015 – Kördüğüm (Aslı)
  • 2015 – Yaz’ın Öyküsü (Damla)
  • 2016 – Mayısıs Kraliçesi (Aslı)
  • 2016/2017 – İçerde (Eylem)
  • 2017 – Kadın (Nisan Çeşmeli)

Çocukluk dizisi Bambi kimdir?

2003 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Nilay Yeral dizide Bambi karakterini canlandıracak. Küçük oyuncu daha önce reklam filmlerinde yer alırken, ilk kez Kimsesizler adlı diziyle oyunculuk hayatına başlamıştı.

Çocukluk dizisi Zeynep kimdir?

2013 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Derin Su Akkuş dizide Zeynep karakterine hayat verecek. Küçük oyuncu ilk kez Çocukluk dizisiyle kamera karşısına geçecek.

Çocukluk dizisi Betül kimdir?

4 Mart 1981 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Damla Cercisioğlu dizide Betül öğretmen karakterine hayat verecek. 39 yaşındaki oyuncu 168 cm boyunda ve 54 kilodur. Güzel oyuncu İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümü mezunudur. Güzel oyuncunun yer aldığı diğer yapımlar ise şu şekilde;

  • Kimsesizler (Betül) – 2020
  • Mucize Doktor – 2019
  • Çanakkale 1912  (Hemşire) – 2012
  • Yaban Gülü – 2008
  • Candan Öte (Sude) – 2006
  • Kızlar Yurdu (Hacer) – 2006
  • Gülüm – 2003

Çocukluk dizisi konusu

Kimsesizler dizisinin devamı niteliğinde olan dizide Erdal Beşikçioğlu’nun canlandırdığı Mahir karakteri geçmişte yaşadıklarını bir kenara bırakmış ve çocuk evi açmıştır. Mahir buradaki çocukların düzgün aileler tarafından evlat edinmesini ve onların sorunları çözmek için uğraşan bir adamdır. Dizide küçük çocukların yaşadıkları süreç anlatılmaktadır.  



Son Güncelleme: 25.12.2020 19:15
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ÇocuklukFoxDizi
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