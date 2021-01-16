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Çocukluk dizisinin Hayalet'i Batuhan Gelenler'in hayat hikayesi!

16 Ocak 2021 tarihi itibari ile basın bültenini bir süre boyunca oldukça meşgul eden Çocukluk dizisinin Hayalet'i Batuhan Gelenler'in hayat hikayesi! konusu okurlarımız tarafından da merak konusu. Çocukluk dizisinin Hayalet'i Batuhan Gelenler'in hayat hikayesi! ile ilgili haberinin sıcak gelişmelerini 16 Ocak 2021 Cumartesi tarihli haberimizde kaleme aldık. Hemen okuyarak merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

16 Ocak 2021 Cumartesi 19:39
Çocukluk dizisinin Hayalet'i Batuhan Gelenler'in hayat hikayesi!
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Batuhan Gelenler Kimdir?

Çocukluk dizisinde ilk kez seyirci karşısında çok önemli bir rol oynama fırsatı bulan Batuhan Gelenler, 20 yaşında. İstanbul Üniversitesi Konservatuarı'nda eğitim gören Batuhan Gelenler, daha önce Vatanım Sensin dizisinde yer almış ancak beklediği atılımı gerçekleştirememiştir. Aktif bir tiyatrocu olan Batuhan Gelenler dans ediyor. Dans ve oyunculuğun yanı sıra on parmakta on yetenek sahibi olan Batuhan Gelenler, müziği kendisine ait olan Hakikat şarkısı sayesinde sosyal medya fenomeni haline geldi.

Çocukluk Dizisi Hayalet Kimdir?

Hayalet, Ali Kağan Bakımevin de kalan en eski kişidir. 15 yıldır 5 yaşındayken geldiği sığınma evinde kalıyor. Geldiğinde konuşamayan Hayalet 15 yıldır konuşurken duyulmuyor. Mahir Boztepe, Hayalet'e bir aile bulmaya çalıştı ama konuşma engeli olduğu için kimse onu evlat edinmek istemedi. Hayalet 18 yaşında olduğu zaman Mahir Boztepe onu sokağa bırakmadı ve işçi olarak çalışmasına izin verdi. Hayalet hem çocuklara bakıyor hem de aşçı. Hayalet çok zeki ve dikkatli bir genç adam. Çocukları çok sevmektedir ve onlara her daim yardım etmekten çekinmez.



Son Güncelleme: 16.01.2021 19:39
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Anahtar Kelimeler:
DiziÇocukluk
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