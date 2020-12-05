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Çocukluk dizisinin Hanife'si Nihal Menzil'ın hayat hikayesi!

Türkiye’de haberleri yakından takip edenler tarafından mercek altına alınan Çocukluk dizisinin Hanife'si Nihal Menzil'ın hayat hikayesi! haberi ile ilgili yeni gelişmeler gündemde. 05.12.2020 tarihinde yayınladığımız haberimize göz atarak siz de bu yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

05 Aralık 2020 Cumartesi 19:46
Çocukluk dizisinin Hanife'si Nihal Menzil'ın hayat hikayesi!
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İlk bölümünün yayınlanmasının ardından izleyiciler tarafından beğenilen Çocukluk dizisinin oyuncu kadrosunda yeni isim!

Yapımını Medyapım ile MF Yapım’ın olduğu, yönetmen koltuğunda ise Nadim Güç bulunmaktadır. Başrol oyuncuları olarak ise Erdal Beşikçioğlu, Beren Gökyıldız, Burcu Özberk, Kübra Süzgün, Nilay Yeral ve Derinsu Akkuş’un bulunduğu Çocukluk dizisine Nihal Menzil de dahil oldu.

‘O Hayat Benim', 'Ver Elini Aşk' gibi yapımlarda rol alan oyuncumuz 5. Bölümden sonra Hanife karakteriyle dizide yer alacak.

Çocukluk dizisi Cuma akşamları saat 20.00’de FOX TV’de



Son Güncelleme: 05.12.2020 19:46
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Anahtar Kelimeler:
HanifeDiziÇocukluk
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