Çocukluk dizisinin Hanife Teyze'si dikkatleri üzerinde toplamayı başardı!

Çocukluk Dizisi Hanife Teyze Kimdir?
Çocukluk dizisinde Hanife Teyze karakterine hayat veren oyuncunun ismi Nihal Menzil’dir. 1962 senesinde doğan Nihal Menzil, İkinci Bahar dizisinde Sakine karakterine hayat vermiştir. Daha önce ATV ekranlarında yayınlanan ve sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster?’e de katılan Menzil’in pek çok farklı dizi ve filmde rolü olmuştur. Aşağıdaki kısımda Nihal Menzil’in daha önceden yer aldığı tüm yapımlar sıralanmıştır.
- Çocukluk-2020
- Yol Arkadaşım – 2008
- Goncakaranfil – 2008
- Aşk Kapıyı Çalınca – 2007
- Kaybolan Yıllar – 2006
- Ezo Gelin – 2006
- Sınav – 2006
- Doktorlar – 2006
- Güz Yangını – 2005
- Gece Yürüyüşü – 2004
- Ah Be İstanbul – 2004
- Haziran Gecesi – 2004
- Çemberimde Gül Oya – 2004
- Asmalı Konak / Hayat – 2003
- Belalım Benim – 2002
- Asmalı Konak – 2002
- Vay Anam Vay – 2001
- Dikkat Bebek Var – 2000
- Evdeki Yabancı – 2000
- Deli Yürek – 2000
- Üvey Baba – 1998
- İkinci Bahar – 1998
- Ayrı Dünyalar – 1998
- Dostlar Pasajı – 1997
- Gözlerinde Son Gece – 1996
- Komşular – 1993
Son Güncelleme: 14.11.2020 15:22