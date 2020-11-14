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Çocukluk dizisinin Hanife Teyze'si dikkatleri üzerinde toplamayı başardı!

Fox TV ekranlarında yayınlanan Çocukluk dizisindeki yurt temizlikçisi Hanife Teyze izleyicilerin dikkatlerini üzerinde topladı. Hanife Teyze karakterine kimin hayat verdiği merak edilenler arasında yer aldı...

14 Kasım 2020 Cumartesi 15:22
Çocukluk dizisinin Hanife Teyze'si dikkatleri üzerinde toplamayı başardı!
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Fox TV ekranlarının sevilen dizisi Çocukluk’taki Hanife Teyze karakteriyle ilgili araştırmalar başladı. Dizide çocukların bulunduğu yurdun temizlik görevlisi olarak karşımıza çıkan Hanife Teyze’nin başarılı performansı sonrasında dikkatler üzerinde toplandı.

Çocukluk Dizisi Hanife Teyze Kimdir?

Çocukluk dizisinde Hanife Teyze karakterine hayat veren oyuncunun ismi Nihal Menzil’dir. 1962 senesinde doğan Nihal Menzil, İkinci Bahar dizisinde Sakine karakterine hayat vermiştir. Daha önce ATV ekranlarında yayınlanan ve sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster?’e de katılan Menzil’in pek çok farklı dizi ve filmde rolü olmuştur. Aşağıdaki kısımda Nihal Menzil’in daha önceden yer aldığı tüm yapımlar sıralanmıştır.

  • Çocukluk-2020
  • Yol Arkadaşım – 2008
  • Goncakaranfil – 2008
  • Aşk Kapıyı Çalınca – 2007
  • Kaybolan Yıllar – 2006
  • Ezo Gelin – 2006
  • Sınav – 2006
  • Doktorlar – 2006
  • Güz Yangını – 2005
  • Gece Yürüyüşü – 2004
  • Ah Be İstanbul – 2004
  • Haziran Gecesi – 2004
  • Çemberimde Gül Oya – 2004
  • Asmalı Konak / Hayat – 2003
  • Belalım Benim – 2002
  • Asmalı Konak – 2002
  • Vay Anam Vay – 2001
  • Dikkat Bebek Var – 2000
  • Evdeki Yabancı – 2000
  • Deli Yürek – 2000
  • Üvey Baba – 1998
  • İkinci Bahar – 1998
  • Ayrı Dünyalar – 1998
  • Dostlar Pasajı – 1997
  • Gözlerinde Son Gece – 1996
  • Komşular – 1993


Son Güncelleme: 14.11.2020 15:22
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Anahtar Kelimeler:
Fox TvÇocuklukHanife TeyzeNihal Menzil
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