Çocukluk dizisinin Hanife Teyze'si dikkatleri üzerinde toplamayı başardı!

Çocukluk Dizisi Hanife Teyze Kimdir?

ekranlarının sevilen dizisi’takikarakteriyle ilgili araştırmalar başladı. Dizide çocukların bulunduğu yurdun temizlik görevlisi olarak karşımıza çıkan Hanife Teyze’nin başarılı performansı sonrasında dikkatler üzerinde toplandı.

Çocukluk dizisinde Hanife Teyze karakterine hayat veren oyuncunun ismi Nihal Menzil’dir. 1962 senesinde doğan Nihal Menzil, İkinci Bahar dizisinde Sakine karakterine hayat vermiştir. Daha önce ATV ekranlarında yayınlanan ve sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster?’e de katılan Menzil’in pek çok farklı dizi ve filmde rolü olmuştur. Aşağıdaki kısımda Nihal Menzil’in daha önceden yer aldığı tüm yapımlar sıralanmıştır.