İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Erken seçim olacak mı? Türkiye'de seçim ne zaman olacak? Cumhurbaşkanı seçim tartışmasına tarihi vererek noktayı koydu!
Son Dakika
Erken seçim olacak mı? Türkiye'de...
İzmir'de korona virüs salgınına karşı yeni kararlar!
Son Dakika
İzmir'de korona virüs salgınına karşı...
16 Ekim tarihli atamalar resmi gazete'de yayımlandı
16 Ekim tarihli atamalar resmi...
Sigara paketleri ve pile depozito uygulaması! Kanun teklifi mecliste!
Sigara paketleri ve pile depozito...

Çocukluk dizisinin çekildiği Ali Kağan Çocuk Evi gerçekte var mı? Ali Kağan Çocuk Evi nerededir, gerçek adı nedir?

Deneyimli oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun başrolünde bulunduğu yeni dizi Çocukluk Fox TV ekranlarında ilk bölümüyle yayınlandı. Kimsesiz çocukların kaldığı Ali Kağan Çocuk Evi isimli bir çocuk evinde geçen olayları anlatan dizi izleyicilerin beğenisini topladı.

16 Ekim 2020 Cuma 19:41
Çocukluk dizisinin çekildiği Ali Kağan Çocuk Evi gerçekte var mı? Ali Kağan Çocuk Evi nerededir, gerçek adı nedir?
Takip Et:

Fox TV’de yayın hayatına başlayan Çocukluk dizisi izleyicilerin ilgisini toplamayı başardı. Başrollerinde Erdal Beşikçioğlu ve Beren Gökyıldız’ın bulunduğu dizinin konusu ise anne babası bulunmayan çocukların kaldığı bir çocuk evinin hikayesini anlatıyor. Çarşamba günleri izleyici ile buluşan dizide çocukların kaldığı Ali Kağan Çocuk Evi’nin ise gerçekte ver olup olmadığı merak ediliyor.

Dizinin geçtiği mekan olan Ali Kağan Çocuk Evi tamamen dizi için düzenlenmiş bir mekan olarak karşımıza çıkıyor. İstanbul’da yapılan dizi çekimlerinde Ali Kağan Çocuk evi dizi için dekore edilmiş ve gerçekte var olmayan bir yer.

Çocukluk Dizisi Konusu

Çocukluk dizisi Ali Kağan Çocuk Evi’nde geçen olayları, burada bulunan çocukların hikayelerine ve yurdun müdürü olan Mahir’in hikayesini anlatmaktadır. Mahir de yurdun bir çalışanı olan Ayşegül’de gelen çocuklara koruyucu aile aramaktadır. Ancak Mahir ve Ayşegül pek iyi anlaşamamaktadır.

Çocukluk Dizisi Oyuncu Kadrosu


Erdal Beşikçioğlu

Beren Gökyıldız

Burcu Özberk

Kübra Süzgün

 Nilay Yeral  

Derinsu Akkuş



Son Güncelleme: 16.10.2020 19:41
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ÇocuklukFOXTVKonusu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uyanış Büyük Selçuklu setinde kaza! Oyuncu Ekin Koç hastaneye kaldırıldı
Uyanış Büyük Selçuklu setinde kaza! Oyuncu Ekin Koç hastaneye kaldırıldı
Halk TV, Emin Çapa ile anlaştı! Halk TV'ye flaş transfer!
Halk TV, Emin Çapa ile anlaştı! Halk TV'ye flaş transfer!
Menajerimi Ara dizisine yeni katılan oyuncular kim?
Menajerimi Ara dizisine yeni katılan oyuncular kim?
Emanet dizisinde oynayan Neslihan karakteri kimdir? Zeynep Naz Eyüpoğlu
Emanet dizisinde oynayan Neslihan karakteri kimdir? Zeynep Naz Eyüpoğlu
Demet Akalın ve Alişan'ın Sabah Sabah programına konuk olan Uğur Arslan kimdir?
Demet Akalın ve Alişan'ın Sabah Sabah programına konuk olan Uğur Arslan kimdir?
Kanal D'nin Yeni Hayat dizisi dünya listelerine girmeyi başardı!
Kanal D'nin Yeni Hayat dizisi dünya listelerine girmeyi başardı!

Popüler Haberler

Kuveyt Türk'ten kredi kartı almak isteyen kişiler başvuruyu nereden yapacaklar? Başvuru şartları neler?
Çocukluk dizisinin çekildiği Ali Kağan Çocuk Evi gerçekte var mı? Ali Kağan Çocuk Evi nerededir, gerçek adı nedir?
Arka Sokaklar dizisi Sinem kimdir? Gizem Terzi doğum tarihi
Kırmızı Oda Psikiyatrı Binnur Kaya'nın dizide ki hastalığı nedir?
Şeref Sözü dizisi ne zaman, hangi kanalda, hangi günler yayınlanıyor?
Ramo dizi oyuncusu Afet kimdir? Efsane Odağ hakkında bilgiler
Ramo dizisindeki Taner karakteri kimdir?
Çocukluk dizisi nerede çekiliyor? Ali Kağan çocuk evi hangi şehirdedir?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Gevher Hatun kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Leyla Feray kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Babil dizisi Büşra kimdir? Şeniz Çetin'in hayatı ve rol aldığı yapımlar
Ticket nakite çevrilir mi? Ticket kart yüklü para nakite nasıl çevrilir?
Aşırı ısınan Laptop ısınma problemi için alınacak önlemler
Sigorta girişi olmayan esnaf nasıl emekli olur? Emekli olmak isteyen esnaflar yeni düzenleme bekliyor!
Dikey Geçiş Sınavı Sınava Giriş Belgeleri Ne Zaman Yayınlanır? 2019 DGS Sınav Giriş Belgesi Çıkarma
Rüyada domates görmek ne demektir? Rüyada domates görmenin anlamı ve tabiri
Kırımızı Oda Tarık karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Tansel Öngel kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Arka Sokaklar Avukat Başak karakterini kim canlandırıyor? Perihan Ünlücan biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Kırmızı Oda Meliha’nın kızı kimdir? Deniz Altan yaşı ve oynadığı diziler
Çocukluk Gülay karakterini kim canlandırıyor? Selen Öztürk biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Tozkoparan Duygu kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Ülkü Hilal Çiftçi kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kırmızı Oda dizisi Ayşe kimdir? Meriç Aral'ın hayatı!

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.