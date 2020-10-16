Çocukluk dizisinin çekildiği Ali Kağan Çocuk Evi gerçekte var mı? Ali Kağan Çocuk Evi nerededir, gerçek adı nedir?

Fox TV’de yayın hayatına başlayan Çocukluk dizisi izleyicilerin ilgisini toplamayı başardı. Başrollerinde Erdal Beşikçioğlu ve Beren Gökyıldız’ın bulunduğu dizinin konusu ise anne babası bulunmayan çocukların kaldığı bir çocuk evinin hikayesini anlatıyor. Çarşamba günleri izleyici ile buluşan dizide çocukların kaldığı Ali Kağan Çocuk Evi’nin ise gerçekte ver olup olmadığı merak ediliyor.

Dizinin geçtiği mekan olan Ali Kağan Çocuk Evi tamamen dizi için düzenlenmiş bir mekan olarak karşımıza çıkıyor. İstanbul’da yapılan dizi çekimlerinde Ali Kağan Çocuk evi dizi için dekore edilmiş ve gerçekte var olmayan bir yer.

Çocukluk Dizisi Konusu

Çocukluk dizisi Ali Kağan Çocuk Evi’nde geçen olayları, burada bulunan çocukların hikayelerine ve yurdun müdürü olan Mahir’in hikayesini anlatmaktadır. Mahir de yurdun bir çalışanı olan Ayşegül’de gelen çocuklara koruyucu aile aramaktadır. Ancak Mahir ve Ayşegül pek iyi anlaşamamaktadır.

Çocukluk Dizisi Oyuncu Kadrosu

Erdal Beşikçioğlu

Beren Gökyıldız

Burcu Özberk

Kübra Süzgün

Nilay Yeral

Derinsu Akkuş