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Çocukluk dizisine katılan Nihal Menzil kimdir? Hanife karakteri kimdir?

Geçtiğimiz günlerde araştırılmaya başlanan Çocukluk dizisine katılan Nihal Menzil kimdir? Hanife karakteri kimdir? hakkında yeni gelişmeler ve güncel bilgiler 3 Kasım 2020 Salı tarihli haberimizde yer alıyor. Çocukluk dizisine katılan Nihal Menzil kimdir? Hanife karakteri kimdir? haberimizi okuyarak merak ettiğiniz tüm yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

03 Kasım 2020 Salı 19:45
Çocukluk dizisine katılan Nihal Menzil kimdir? Hanife karakteri kimdir?
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İlk bölümünün yayınlanmasının ardından izleyiciler tarafından beğenilen Çocukluk dizisinin oyuncu kadrosunda yeni isim!

Yapımını Medyapım ile MF Yapım’ın olduğu, yönetmen koltuğunda ise Nadim Güç bulunmaktadır. Başrol oyuncuları olarak ise Erdal Beşikçioğlu, Beren Gökyıldız, Burcu Özberk, Kübra Süzgün, Nilay Yeral ve Derinsu Akkuş’un bulunduğu Çocukluk dizisine Nihal Menzil de dahil oldu.


‘O Hayat Benim', 'Ver Elini Aşk' gibi yapımlarda rol alan oyuncumuz 5. Bölümden sonra Hanife karakteriyle dizide yer alacak.

Çocukluk dizisi Cuma akşamları saat 20.00’de FOX TV’de



Son Güncelleme: 03.11.2020 19:45
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Anahtar Kelimeler:
HanifeDiziÇocukluk
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