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Çocukluk dizisine katılan İpek Çiçek kimdir? Nene karakteri kimdir?

Haber bülteninde dikkat çeken ve ilgi gören Çocukluk dizisine katılan İpek Çiçek kimdir? Nene karakteri kimdir? haberinin gündeme geldiği günden bu yana paylaşılan tüm yeni ayrınltıları 28 Kasım 2020 Cumartesi tarihli haberimizde kaleme aldık. Hemen Çocukluk dizisine katılan İpek Çiçek kimdir? hakkında merak edilen güncel bilgileri 28 Kasım 2020 Cumartesi tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

28 Kasım 2020 Cumartesi 19:34
Çocukluk dizisine katılan İpek Çiçek kimdir? Nene karakteri kimdir?
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FOX TV’de yayınlanan Çocukluk dizisinin kadrosuna yeni bölümden itibaren başarılı oyuncu İpek Çiçek dahil oluyor. Daha önce Mucize Doktor dizisinde Beren Gökyıldız’ın kardeşi olarak karşımıza çıkan İpek Çiçek, Nene karakteriyle Çocukluk dizisinde karşımıza çıkacak.

Çocukluk dizisi Nene kimdir?

Çocukluk dizisinde Nene karakteri, müdür Mahir Boztepe’nin başının belasıdır. Mahir, Nene’yi evlatlık verdim diye sevinirken Nene ise yeni ailesinden hiç memnun değildir ve bir gece yuvaya geri döner. Nene, umut evinden çıktıktan sonra başını belaya sokmuş ve bakıcı ailesi ona sahip çıkmamıştır. Mahir’in zorlamasıyla bir aileye evlatlık verilen Nene yeniden başladığı yere dönmüş ve umut evinde kalmaya başlamıştır. Tek gözü görmediği için korsan bandanası takan Nene, dizide Mavi ve Bozi’ye ablalık yapacaktır.

İpek Çiçek kimdir?

İpek Çiçek 26 Mart 1999’da İstanbul’da doğmuştur. 21 yaşındaki genç oyuncu, Bilgi Üniversitesi’nde oyunculuk eğitimi almaktadır. Aynı zamanda Beyti Engin’den kamera önü oyunculuk eğitimleri almaya devam eden Çiçek, Mucize Doktor dizisinde 2 bölüm yer almış ve hafızalarda yer edinmiştir. İpek Çiçek ilk oyunculuk deneyimini ise TRT 1 ekranlarında yayınlanan Elimi Bırakma dizisi ile yaşamıştır.



Son Güncelleme: 28.11.2020 19:34
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Anahtar Kelimeler:
Ipek çiçekNeneÇocuklukFox
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