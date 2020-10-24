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Çocukluk dizisindeki Hanife karakteri kimdir? Nihal Menzil nereli, yaşı kaç?

Basın dünyasının dikkat çeken başlıklarından Çocukluk dizisindeki Hanife karakteri kimdir? Nihal Menzil nereli, yaşı kaç? konusunda merak edilen yeni bilgiler yazarlarımız tarafından kaleme alınmaya devam ediyor. Siz de 24 Ekim 2020 Cumartesi'de yayınlanan haberimizde, en yeni ayrıntıları bulabilirsiniz.

24 Ekim 2020 Cumartesi 19:45
Çocukluk dizisindeki Hanife karakteri kimdir? Nihal Menzil nereli, yaşı kaç?
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İlk bölümünün yayınlanmasının ardından izleyiciler tarafından beğenilen Çocukluk dizisinin oyuncu kadrosunda yeni isim!

Yapımını Medyapım ile MF Yapım’ın olduğu, yönetmen koltuğunda ise Nadim Güç bulunmaktadır. Başrol oyuncuları olarak ise Erdal Beşikçioğlu, Beren Gökyıldız, Burcu Özberk, Kübra Süzgün, Nilay Yeral ve Derinsu Akkuş’un bulunduğu Çocukluk dizisine Nihal Menzil de dahil oldu.


‘O Hayat Benim', 'Ver Elini Aşk' gibi yapımlarda rol alan oyuncumuz 5. Bölümden sonra Hanife karakteriyle dizide yer alacak.

Çocukluk dizisi Cuma akşamları saat 20.00’de FOX TV’de



Son Güncelleme: 24.10.2020 19:45
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Anahtar Kelimeler:
HanifeDiziÇocukluk
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