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Çocukluk dizisindeki Hanife karakteri Kimdir? Nihal Menzil dizideki rolü ve hayatı

27 Ekim 2020 tarihinde basına aktarılan ve halen gelişmeleriyle dikkat çeken Çocukluk dizisindeki Hanife karakteri Kimdir? Nihal Menzil dizideki rolü ve hayatı haberi ile ilgili en yeni ayrıntıları okumak için siz de hemen 27-10-2020 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

27 Ekim 2020 Salı 19:45
Çocukluk dizisindeki Hanife karakteri Kimdir? Nihal Menzil dizideki rolü ve hayatı
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İlk bölümünün yayınlanmasının ardından izleyiciler tarafından beğenilen Çocukluk dizisinin oyuncu kadrosunda yeni isim!

Yapımını Medyapım ile MF Yapım’ın olduğu, yönetmen koltuğunda ise Nadim Güç bulunmaktadır. Başrol oyuncuları olarak ise Erdal Beşikçioğlu, Beren Gökyıldız, Burcu Özberk, Kübra Süzgün, Nilay Yeral ve Derinsu Akkuş’un bulunduğu Çocukluk dizisine Nihal Menzil de dahil oldu.


‘O Hayat Benim', 'Ver Elini Aşk' gibi yapımlarda rol alan oyuncumuz 5. Bölümden sonra Hanife karakteriyle dizide yer alacak.

Çocukluk dizisi Cuma akşamları saat 20.00’de FOX TV’de



Son Güncelleme: 27.10.2020 19:45
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Anahtar Kelimeler:
HanifeDiziÇocukluk
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