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Çocukluk dizisindeki Gülay karakteri izleyicilerin beğenisini kazandı

Fox TV’nin sevilen dizisi Çocukluk’taki Gülay karakteri izleyicilerin ilgisini toplamayı başardı. İzleyiciler internet üzerinde Gülay karakteri ve oyuncu hakkında araştırmalara başladı…

09 Ekim 2020 Cuma 22:10
Çocukluk dizisindeki Gülay karakteri izleyicilerin beğenisini kazandı
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Fox TV ekranlarında yayınlanan ve izleyiciler tarafından beğeniyle takip edilen Çocukluk dizisindeki karakterler araştırılmaya devam ediyor. Başarılı senaryosu ile izleyicileri adeta içine çeken dizide Gülay karakteri dikkatleri üzerinde topluyor.

Çocukluk Gülay Kimdir?

Çocukluk dizisinde Gülay karakterini Selen Öztürk canlandırıyor. Dizide başarılı bir performans ortaya koyan Selen Öztürk 1980 senesinde doğmuştur. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarını tamamlayan başarılı oyuncu ilk oyunculuk deneyimini Kara Yılan dizisinde elde etmiştir. Daha sonra farklı yapımlarda da yer alan Öztürk son olarak Çocukluk dizisinde Gülay karakterini canlandırmaya başlamıştır. İnstagram kullanıcı ismi “selenistan” olan Selen Öztürk’ün daha önce kariyerinde yer aldığı yapımlar aşağıdaki kısımda sıralanmıştır.

2019 – Çiçero (Nevin) (Sinema Filmi)

2017 – Mahalle (Sinema Filmi)

2017 – 2018 – Payitaht Abdülhamid (Seniha Sultan)(TV Dizisi)

2016 – Daha (Sinema Filmi)

2015 – Serçe Sarayı (Aliye)(TV Dizisi)

2015 – Hatırla Gönül (Figen) (TV Dizisi)


2015 – Bir Varmış Bir Yokmuş (Sema) (Sinema Filmi)

2014 – Çilek (Ceren) (Sinema Filmi)

2014 – Benim Adım Gültepe (Meziyet) (TV Dizisi)

2011 – 2013 – Muhteşem Yüzyıl (Gülfem Hatun) (TV Dizisi)

2009 – Sonsuz (Hemşire Ayten) (Sinema Filmi)

2008 – Bir Varmış Bir Yokmuş (Sema) (TV Dizisi)

2007 – Kukla (Kısa Film)

2007 – Kara Yılan (Asiye) (TV Dizisi)

2006 – Şarkılar Susmasın (TV Dizisi)

2002 – Aşkları Ege’de Kaldı (Sinema Filmi)



Son Güncelleme: 09.10.2020 22:10
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Anahtar Kelimeler:
ÇocuklukFox TvSelen ÖztürkGülay
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