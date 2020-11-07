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Çocukluk dizisinde Nene karakterine İpek Çiçek hayat veriyor

Basın bülteninde büyük ilgi toplayan ve hala hakkında yeni ayrıntıların gündeme aktarılmaya devam ettiği Çocukluk dizisinde Nene karakterine İpek Çiçek hayat veriyor haberine dair sıcak bilgileri öğrenmek istiyorsanız, siz de 7 Kasım 2020 Cumartesi günü kaleme aldığımız haberimizi okuyabilirsiniz.

07 Kasım 2020 Cumartesi 19:34
Çocukluk dizisinde Nene karakterine İpek Çiçek hayat veriyor
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FOX TV’de yayınlanan Çocukluk dizisinin kadrosuna yeni bölümden itibaren başarılı oyuncu İpek Çiçek dahil oluyor. Daha önce Mucize Doktor dizisinde Beren Gökyıldız’ın kardeşi olarak karşımıza çıkan İpek Çiçek, Nene karakteriyle Çocukluk dizisinde karşımıza çıkacak.

Çocukluk dizisi Nene kimdir?


Çocukluk dizisinde Nene karakteri, müdür Mahir Boztepe’nin başının belasıdır. Mahir, Nene’yi evlatlık verdim diye sevinirken Nene ise yeni ailesinden hiç memnun değildir ve bir gece yuvaya geri döner. Nene, umut evinden çıktıktan sonra başını belaya sokmuş ve bakıcı ailesi ona sahip çıkmamıştır. Mahir’in zorlamasıyla bir aileye evlatlık verilen Nene yeniden başladığı yere dönmüş ve umut evinde kalmaya başlamıştır. Tek gözü görmediği için korsan bandanası takan Nene, dizide Mavi ve Bozi’ye ablalık yapacaktır.

İpek Çiçek kimdir?

İpek Çiçek 26 Mart 1999’da İstanbul’da doğmuştur. 21 yaşındaki genç oyuncu, Bilgi Üniversitesi’nde oyunculuk eğitimi almaktadır. Aynı zamanda Beyti Engin’den kamera önü oyunculuk eğitimleri almaya devam eden Çiçek, Mucize Doktor dizisinde 2 bölüm yer almış ve hafızalarda yer edinmiştir. İpek Çiçek ilk oyunculuk deneyimini ise TRT 1 ekranlarında yayınlanan Elimi Bırakma dizisi ile yaşamıştır.



Son Güncelleme: 07.11.2020 19:34
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Ipek çiçekNeneÇocuklukFox
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