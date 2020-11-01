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Çocukluk dizisinde Hanife karakterini Nihal Menzil canlandırıyor

Gündeme giriş yaptığı andan bu yana merak konusu olan Çocukluk dizisinde Hanife karakterini Nihal Menzil canlandırıyor haberine dair siz de yeni detayları merak ediyorsanız, hemen şimdi 01.11.2020 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

01 Kasım 2020 Pazar 19:45
Çocukluk dizisinde Hanife karakterini Nihal Menzil canlandırıyor
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İlk bölümünün yayınlanmasının ardından izleyiciler tarafından beğenilen Çocukluk dizisinin oyuncu kadrosunda yeni isim!

Yapımını Medyapım ile MF Yapım’ın olduğu, yönetmen koltuğunda ise Nadim Güç bulunmaktadır. Başrol oyuncuları olarak ise Erdal Beşikçioğlu, Beren Gökyıldız, Burcu Özberk, Kübra Süzgün, Nilay Yeral ve Derinsu Akkuş’un bulunduğu Çocukluk dizisine Nihal Menzil de dahil oldu.


‘O Hayat Benim', 'Ver Elini Aşk' gibi yapımlarda rol alan oyuncumuz 5. Bölümden sonra Hanife karakteriyle dizide yer alacak.

Çocukluk dizisi Cuma akşamları saat 20.00’de FOX TV’de



Son Güncelleme: 01.11.2020 19:45
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Anahtar Kelimeler:
HanifeDiziÇocukluk
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