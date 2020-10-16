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Çocukluk dizisinde Hanife karakterine Nihal Menzil hayat veriyor

Cuma günü sitemizde yer verdiğimiz Çocukluk dizisinde Hanife karakterine Nihal Menzil hayat veriyor haberi ile ilgili yeni gelişmeler basına yansımaya devam ediyor. Ekim 16 2020 tarihli haberimizi okuyarak en yeni ayrıntıları siz de hemen öğrenebilirsiniz.

16 Ekim 2020 Cuma 19:45
Çocukluk dizisinde Hanife karakterine Nihal Menzil hayat veriyor
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İlk bölümünün yayınlanmasının ardından izleyiciler tarafından beğenilen Çocukluk dizisinin oyuncu kadrosunda yeni isim!

Yapımını Medyapım ile MF Yapım’ın olduğu, yönetmen koltuğunda ise Nadim Güç bulunmaktadır. Başrol oyuncuları olarak ise Erdal Beşikçioğlu, Beren Gökyıldız, Burcu Özberk, Kübra Süzgün, Nilay Yeral ve Derinsu Akkuş’un bulunduğu Çocukluk dizisine Nihal Menzil de dahil oldu.


‘O Hayat Benim', 'Ver Elini Aşk' gibi yapımlarda rol alan oyuncumuz 5. Bölümden sonra Hanife karakteriyle dizide yer alacak.

Çocukluk dizisi Cuma akşamları saat 20.00’de FOX TV’de



Son Güncelleme: 16.10.2020 19:45
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Anahtar Kelimeler:
HanifeDiziÇocukluk
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