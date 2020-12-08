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Çocukluk dizisinde Demir karakterine hayat veren çocuk oyuncu kimdir? Demir, Mahir'in çocuğu mudur?

Fox TV ekranlarında yayınlanan Çocukluk dizisinde Demir karakterine hayat veren çocuk oyuncu Görkem Mete Demir kimdir? Dizinin hayran kitlesi Demir karakterini merak etmektedir. Seyirci Demir'in gerçekten Mahir'in oğlu olup olmadığını merak etmektedir.

08 Aralık 2020 Salı 19:34
Çocukluk dizisinde Demir karakterine hayat veren çocuk oyuncu kimdir? Demir, Mahir'in çocuğu mudur?
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Çocukluk dizisi yeni bölümleriyle ekranlar karşısında olmaya devam etmektedir. Dizinin 7. Bölümünde Mahir ile Gülay’ın oğlu rolüyle Demir isminde bir çocuk diziye dahil edilecektir. Geçtiğimiz haftalarda Gülay, Mahir’e hayatının şokunu yaşatarak Ali Kağan’ın hayatta olduğunu polisler tarafından arandığını belirtmişti. Bu bölümdeyse polisler Gülay ve Mahir’e Demir adında 12 yaşında bir çocuk teslim edecektir.

Çocukluk Dizisi Demir Kimdir?

Demir, 12 yaşında ortaokul öğrencisi yakışıklı ve zeki bir çocuktur. Babası olmadan büyüyen Demir, annesiyle mutlu bir hayat yaşarken annesi hapse girer ve Demir ortada kalır. İşin aslı Demirin annesi öz değildir yani kendisi üvey olmaktadır.

Demir kaçırılmıştır annesiyle bağları koparılmıştır fakat bunu kendisi bilmez. Annesi cezaevine girmeden önce demire mektup yazmıştır. Bu mektubu açıp okuyan Demir annesine ait olan planı devreye sokar. Demir annesinin cezaevinden çıkacağı zamana kadar bu aileye anne baba diyecek ve aileyi kandıracaktır.

Demir Gerçekten Mahir’in Oğlu mu?

Demir annesinin cezaevinden çıkacağı günü bekleyip onunla kaçmayı planlamaktadır. Kaçırılmış ve ailesinden koparılmış bir çocuk olan Demir, Gülay ve Mahir’in evladı değildir. Fox TV ekranlarındaki Çocukluk dizisine yeni dahil olan demir karakterine hayat veren çocuk oyuncumuz Görkem Mete Demir merak edilmektedir.

Görkem Mete Demir Kimdir?

2006 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. 14 yaşının içindedir. Ortaokul 6.sınıfa gitmektedir. Bir Damla Gözyaşı dizisinde Deniz karakterine hayat veren çocuk oyuncumuz bu dizi ile tanınmıştır. Star TV’de yayınlanan Vuslat dizisinde rol alan Demir şimdilerde ise Fox TV’de yayınlanan Çocukluk dizisinde rol almaktadır.

 



Son Güncelleme: 08.12.2020 19:34
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Anahtar Kelimeler:
ÇocuklukDiziFox TvMahirGülayDemir
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