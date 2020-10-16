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Çocukluk dizisi uyarlama mı? Fox TV Çocukluk dizisi hangi diziden uyarlama?

Gündemde kritik haberler arasında yer alan Çocukluk dizisi uyarlama mı? Fox TV Çocukluk dizisi hangi diziden uyarlama? haberi kısa sürede ilgi odağı haline geldi. Çocukluk dizisi uyarlama mı? Fox TV Çocukluk dizisi hangi diziden uyarlama? haberine dair en yeni gelişmeleri şimdi 16.10.2020 tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

16 Ekim 2020 Cuma 19:45
Çocukluk dizisi uyarlama mı? Fox TV Çocukluk dizisi hangi diziden uyarlama?
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Çocukluk dizisi hangi diziden uyarlandı? Orjinali hangisi

Fox TV’de yayın hayatına başlayacak olan Çocukluk dizisi hangi yapımdan uyarlandığı merak konusu oldu. Dizi daha öncesinde gelen şikayetler üzerine ismini 2 kere değiştirmişti. Medyapım’ın yapımcılığını üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Beren Gökyıldız, Erdal Beşikçioğlu, Burcu Özberk ve Kübra Süzgün gibi önemli isimler yer almaktadır.


Çocukluk Dizisi Hangi Diziden Uyarlandı?

Dizinin orijinal yapımının Japon bir dizi olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız. Son dönemlerde oldukça önemli yapımlarda bulunan Medyapım son olarak da Çocukluk dizisinde bulunarak bunlara bir yenisini daha kattı. Son zamanlarda ülkemizde uyarlanan diziler oldukça ilgi gördü. Çocukluk dizisinin de bu diziler arasına gireceğini umuyoruz.



Son Güncelleme: 16.10.2020 19:45
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Anahtar Kelimeler:
Fox TvDiziÇocukluk
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