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Çocukluk dizisi tekrar bölümleri ne zaman?

Basının odağı altında olan ve okurlarımızın da merak ettiği Çocukluk dizisi tekrar bölümleri ne zaman? haberi ile ilgili yeni ayrıntıları öğrenmek istiyorsanız, hemen şimdi 13.11.2020 tarihli haberimizi okuyun.

13 Kasım 2020 Cuma 21:30
Çocukluk dizisi tekrar bölümleri ne zaman?
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Fox TV ekranlarının yeni dizisi Çocukluk bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Dizi güçlü oyuncu kadrosunun yanı sıra farklı konusuyla da şimdiden merak konusu oldu.

Başrollerinde Erdal Beşikçioğlu, Beren Gökyıldız, Burcu Özberk, Kübra Süzgün, Nilay Yeral ve Derinsu Akkuş gibi isimlerin yer aldığı dizi aslında ilk olarak Kimsesizler adıyla duyurulmuş ancak yapılan değişiklik sonucu Çocukluk adını almıştı. Dizi ilk bölümüyle bu akşam Fox TV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.


Çocukluk dizisi Fox TV ekranlarında 9 Ekim 2020 Cuma günü ilk bölümü ile ekranlarda olacak. Çocukluk dizisinin ilk bölümü 9 Ekim cuma saat 20.00'da yayınlanırken Çocukluk dizisi bölüm tekrarıysa yine cuma günü saat 22.25'da ekranlarda olacak.  

 

 

 


Son Güncelleme: 13.11.2020 21:30
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Anahtar Kelimeler:
ÇocuklukDizi
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