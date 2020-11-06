İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal karikatürle ilgili Türkiye'den Fransa'ya nota
Son Dakika
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef...
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı 500'ü aştı! Enkaz altındakileri arama çalışmaları sürüyor...
Son Dakika
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı...
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65 yaşında hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65...
Ankara'da şüpheli şekilde hayatını kaybeden Gamze hakkında flaş gelişme
Ankara'da şüpheli şekilde hayatını kaybeden...

Çocukluk dizisi reyting sonuçları nasıl sonuçlandı? Dizi izlendi mi? reyting detayları

6 Kasım Cuma 2020 tarihinde gündemde tartışmalara neden olan Çocukluk dizisi reyting sonuçları nasıl sonuçlandı? Dizi izlendi mi? reyting detayları hakkında merak edilenler basına yansımaya devam ediyor. Çocukluk dizisi reyting sonuçları nasıl sonuçlandı? Dizi izlendi mi? reyting detayları konusunda öğrenmek istediğiniz yeni bilgilere 6 Kasım 2020 Cuma tarihli güncel haberimizden ulaşabilirsiniz.

06 Kasım 2020 Cuma 20:42
Çocukluk dizisi reyting sonuçları nasıl sonuçlandı? Dizi izlendi mi? reyting detayları
Takip Et:

Çocukluk dizisi ilk bölümden izleyicilerde olumlu izlenim bıraktı. Bildiğimiz gibi çocukluk dizisinin önceki adı Kimsesizler idi. Kimsesizler adı RTÜK tarafınca engellendi ve şikayetler neticesinde değiştirildi. Şimdi ki ismi ise Çocukluk olarak değişti ama olay örgüsü ve işlenme şekli aynı şekilde devam etmekte. Ancak yapımcının açıklamasına göre Çocukluk dizisini izleyen aileler bu diziden etkilenerek çocuk sahibi olmaya sıcak bakacaklar gibi duruyor.

Dizi kendilerine aile bulmak isteyen çocukları anlatmaktadır. Yaşadıkları sıkıntılı hayata rağmen neşesini kaybetmeyen çocukların hikayesini anlatan dizide konu çok güzel işlenmiş diyebiliriz. Sürükleyici konusu ile izleyenlerin beğenisini kazanan dizisi bu hafta aktarılan reyting skorlarına göre 7. sırada yer almayı başardı. Dizi her ne kadar en üst sıralara çıkmayı başaramasa da orta sıralarde yer alarak ileriye yönelik iyi sinyaller verdi. Dizinin ilerleyen haftalarda daha çok izlenerek üst sıralara çıkabileceği düşünülüyor.


Çocukluk Dizisi İzlendi Mi Tutuldu Mu?

Çocukluk dizisinin konusu ve çekim mekanı göz önünde bulundurulursa izleyiciler tarafından beğenileceği düşünülmektedir. Dizide Ali Kaan Çocuk Evi’nin sahibi olan Mahir Boztepe kimsesiz çocuklara mutlu aile bulmayı kendisine görev edinmiştir. Memur olan Ayşegül karakteri ise çocuklara yardım etmekte ve çocuklar tarafından oldukça sevilmektedir.

Daha önce dediğimiz gibi dizinin konusu ve işleyiş biçimi oldukça güzel şekilde izleyiciye aktarılmıştır. Kimsesiz çocukları anlatan dizide bu çocukların yaşadıkları sorunları ve hayata tutunma çabaları izleyiciyi kendisine çekecektir gibi duruyor.



Son Güncelleme: 06.11.2020 20:42
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Fox TvDiziÇocukluk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Defne ile Son Gece dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Defne ile Son Gece dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı diziden ayrılıyor! Uğur Güneş'in diziden ayrılma sebebi
Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı diziden ayrılıyor! Uğur Güneş'in diziden ayrılma sebebi
Kenan Eve Sadakatsiz dizisi oyuncu kadrosuna dahil oldu!
Kenan Eve Sadakatsiz dizisi oyuncu kadrosuna dahil oldu!
Sadakatsiz dizisine yeni bir isim daha dahil oldu!
Sadakatsiz dizisine yeni bir isim daha dahil oldu!
Kuruluş Osman'ın Selcan Hatun'u dizide neden yok? Didem Balçın diziden ayrıldı mı?
Kuruluş Osman'ın Selcan Hatun'u dizide neden yok? Didem Balçın diziden ayrıldı mı?
Masumlar Apartmanı 8.bölüm özeti ve 9.bölüm fragmanı
Masumlar Apartmanı 8.bölüm özeti ve 9.bölüm fragmanı

Popüler Haberler

Çocukluk dizisi reyting sonuçları nasıl sonuçlandı? Dizi izlendi mi? reyting detayları
Bebekler hangi göz rengi ile doğar? bebeğin göz rengi olasılıkları
Genç girişimci desteği kredisini almanın şartları nelerdir? 2020
Dul maaşı neden kesilir? Dul maaşı kesilme nedenleri
Arka Sokaklar yeni sezonda kimler diziye katılacak? Çukur dizisine yeni katılan ve ayrılan oyuncular
6 Kasım 2020 Cuma koronavirüs tablosu açıklandı mı? 6 Kasım 2020 Cuma Türkiye corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
TV8 En Şık Benim yarışması başvuru adresi ve başvuru şartları
Kırmızı Oda dizisi Tuna karakteri kimdir? Gülçin Kültür Şahin kimdir, nereli, kaç yaşında?
Yaralı Kalbimler dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Yaralı Kalbim dizisi oyuncu kadrosu
Çocukluk dizisi hangi diziden uyarlandı? Orjinal adı ne?
2020 Muhtar maaşlar ne kadardır?
Küçükbaş hayvancılık 65 TL yem desteği şartları neler? 65 TL yem desteği ödeme tarihi
Elif Elmas transfer oldu mu? Elif Elmas hangi takıma transfer olacak? Transferde son durum ne?
Yeni Askerlik Sistemi Nasıl Olacak? Kimler Yeni Askerlik Sisteminden Yararlanacak? Askerde Olanlar Faydalanabilecek mi?
Fox Tv İlk Buluşma sunucuları kimlerdir? İlk buluşma programı nerede çekiliyor?
Bir Zamanlar Çukurova Hünkar Yaman öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Vahide Perçim neden ayrıldı?
Kırmızı Oda Hüseyin karakterini kim canlandırıyor? Baran Can Eraslan kimdir?
Asgari ücretin işverene maliyet hesaplaması 2020
Payitaht Abdülhamid dizisi Fatma Sultan (Alara Turan) kimdir?
Menajerimi Ara dizisinin Emir'i Burak Tozkoparan'ın hayat hikayesi!
Arka Sokaklar Avukat Başak karakterini kim canlandırıyor? Perihan Ünlücan biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.