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Çocukluk dizisi nerede çekiliyor? Fox TV Çocukluk dizisi konusu ve çekim yeri

Birçok kişinin merak ettiği 11 Aralık 2020 Cuma günü gündeme gelen Çocukluk dizisi nerede çekiliyor? Fox TV Çocukluk dizisi konusu ve çekim yeri konusu hakkında merak edilen ayrıntıları kaleme aldık. 11-12-2020 tarihli haberimizde Çocukluk dizisi nerede çekiliyor? Fox TV Çocukluk dizisi konusu ve çekim yeri hakkında güncel bilgileri edinebilirsiniz.

11 Aralık 2020 Cuma 19:00
Çocukluk dizisi nerede çekiliyor? Fox TV Çocukluk dizisi konusu ve çekim yeri
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Çocukluk dizisinin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Cuma akşamlarında yayınlanan Çocukluk dizisi ikinci kez yeniden isimlendirildi ve Hercai, Payitaht Abdulhamid, Arka Sokaklar ve Kırmızı Oda gibi dizilerle yarışacak. Daha önce Kimsesizler olarak tanımlanan dizi sonra Kimsesizler olarak ondan sonra ise Kimsesiz Değiller olarak tanıtılsa da isim bir kez daha değişti ve prodüksiyon Çocukluk ismini seçti.

Çocukluk dizisi ailelerin yetimhaneye koyduğu çocukların mücadelelerini anlatırken, dizinin çekildiği alan merak konusu oldu; çünkü birçok izleyici çok iyi biliyor ki böyle çocuklar için artık ev yok. Çocukluk dizisinde izleyiciye gösterilen yetimhane tarzında oluşumlar maalesef Türkiye'de değil. Devlet bunun yerine sevgi evlerinde 4-5 kişilik velilerle çocukları kabul ediyor. Belki dairenizde bir sevgi evi vardır, ama bilmiyorsunuzdur.

Çocukluk dizisi nerede çekiliyor?

Çocukluk dizisinin çekimleri İstanbul'da yapılmaktadır. İstanbul'dan başka bir mekan, şehir çekimlerde mekan olarak kullanılmayacaktır.  Dizi çekimlerinin yapıldığı yerler ise Kadıköy, Sultanahmet, Beykoz ve Sarıyer olarak biliniyor. 

Çocukluk Dizisi'nde Adı Geçen Ali Kağan Çocuk Evi Nerededir?

İsmi geçen Ali Kağan Çocuk Evi gerçek bir yetimhane olmamakla birlikte dizide Ali Kağan Çocuk Evi olarak adı geçen tabelanın asılı olduğu şehir İstanbul'dadır. Ancak dizinin gerçekle hiçbir alakası yoktur tamamiyle hayal ürünüdür. 



Son Güncelleme: 11.12.2020 19:00
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Fox TvÇocukluk
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