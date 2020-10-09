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Çocukluk dizisi nerede çekiliyor? Dizinin çekildiği mekanlar ve semtler

Okurlarımızın merakla bekledikleri Çocukluk dizisi nerede çekiliyor? Dizinin çekildiği mekanlar ve semtler ile ilgili tüm yeni ayrıntılar ve güncel detayları Cuma günü yayınlanan 09-10-2020 tarihli haberimizde kaleme aldık. Çocukluk dizisi nerede çekiliyor? Dizinin çekildiği mekanlar ve semtler başlıklı haberimize göz atarak tüm merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

09 Ekim 2020 Cuma 19:00
Çocukluk dizisi nerede çekiliyor? Dizinin çekildiği mekanlar ve semtler
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Çocukluk dizisinin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. 9 Ekim Cuma akşamı yayınlanacak olan Çocukluk dizisi ikinci kez yeniden isimlendirildi ve Hercai, Payitaht Abdulhamid, Arka Sokaklar ve Kırmızı Oda gibi dizilerle yarışacak. Daha önce Kimsesizler olarak tanımlanan dizi sonra kimsesizler olarak ondan sonra ise Kimsesiz Değiller olarak tanıtılsa da isim bir kez daha değişti ve prodüksiyon Çocukluk ismini seçti.

Çocukluk dizisi ailelerin yetimhaneye koyduğu çocukların mücadelelerini anlatırken, dizinin çekildiği alan merak konusu oldu; çünkü birçok izleyici çok iyi biliyor ki böyle çocuklar için artık ev yok. Çocukluk dizisinde izleyiciye gösterilen yetimhane tarzında oluşumlar maalesef Türkiye'de değil. Devlet bunun yerine sevgi evlerinde 4-5 kişilik velilerle çocukları kabul ediyor. Belki dairenizde bir sevgi evi vardır, ama bilmiyorsunuzdur.

Çocukluk dizisindeki en çarpıcı durumlardan biri, bu evlerde kalan çocukların koruyucu ailelere nakledilmesi olacak. Çocuklarını bu yurtlardan çıkarmak isteyen birçok veli bu durumu araştıracaktır. Koruyucu aile ve evlat edinme iki farklı şeydir. Evlat edinirken, aldığınız çocuğu nüfusunuza herhangi bir ödeme beklemeden teslim edersiniz, ancak koruyucu aile evlat edinmekten farklıdır. Bir çocuk büyüttüğünüzde, devlet aylık bir ücret öder ve çocuğun günlük yaşamının ekstra masraflarını karşılar, ancak bu çocuk soyadını alamaz, devlet istediği zaman alabilir. koruyucu aileler aylık 1.426 liralık katkı alırlar, ancak çocuğa kendi evlerinde bakarlar.


Çocukluk Dizisi Nerde Çekiliyor?

Çocukluk dizisi İstanbul’da çekiliyor. Çocukluk dizisinde İstanbul dışına set kurulamayacak.

 

 



Son Güncelleme: 09.10.2020 19:00
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Anahtar Kelimeler:
Fox TvÇocukluk
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