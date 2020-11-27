İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Benzinli araç sahiplerini üzecek zam haberi! Benzin litre fiyatına büyük zam!
Son Dakika
Benzinli araç sahiplerini üzecek zam...
Almanya Başbakanı Merkel'den flaş koronavirüs aşısı açıklaması: Tarih verdi!
Son Dakika
Almanya Başbakanı Merkel'den flaş koronavirüs...
24 Kasım vaka tablosu açıklandı! Son 24 saat içinde hastaneye yatan kişi sayısı 7 bin 381 oldu
Son Dakika
24 Kasım vaka tablosu açıklandı!...
Selin Ciğerci'nin eşini aldattı mı? Samimi görüntüler iddiaları kuvvetlendiriyor!
Selin Ciğerci'nin eşini aldattı mı?...

Çocukluk dizisi nerede çekiliyor? Çocukluk dizisi çekim yerleri ve mekanları

Sıcak haber olarak gündeme gelen Çocukluk dizisi nerede çekiliyor? Çocukluk dizisi çekim yerleri ve mekanları haberinin merak edilen yeni ayrıntılarını öğrenmek istiyorsanız hemen şimdi 27 Kasım 2020 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

27 Kasım 2020 Cuma 19:00
Çocukluk dizisi nerede çekiliyor? Çocukluk dizisi çekim yerleri ve mekanları
Takip Et:

Çocukluk dizisinin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Cuma akşamlarında yayınlanan Çocukluk dizisi ikinci kez yeniden isimlendirildi ve Hercai, Payitaht Abdulhamid, Arka Sokaklar ve Kırmızı Oda gibi dizilerle yarışacak. Daha önce Kimsesizler olarak tanımlanan dizi sonra kimsesizler olarak ondan sonra ise Kimsesiz Değiller olarak tanıtılsa da isim bir kez daha değişti ve prodüksiyon Çocukluk ismini seçti.

Çocukluk dizisi ailelerin yetimhaneye koyduğu çocukların mücadelelerini anlatırken, dizinin çekildiği alan merak konusu oldu; çünkü birçok izleyici çok iyi biliyor ki böyle çocuklar için artık ev yok. Çocukluk dizisinde izleyiciye gösterilen yetimhane tarzında oluşumlar maalesef Türkiye'de değil. Devlet bunun yerine sevgi evlerinde 4-5 kişilik velilerle çocukları kabul ediyor. Belki dairenizde bir sevgi evi vardır, ama bilmiyorsunuzdur.


Çocukluk dizisi nerede çekiliyor?

Çocukluk dizisinin çekimleri İstanbul'da yapılmaktadır. Dizi çekimlerinin yapıldığı yerler ise Kadıköy, Sultanahmet, Beykoz ve Sarıyer olarak biliniyor. 

 



Son Güncelleme: 27.11.2020 19:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Fox TvÇocukluk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Star TV'nin yeni dizisi Sol Yanım'ın oyuncu kadrosunda kimler var?
Star TV'nin yeni dizisi Sol Yanım'ın oyuncu kadrosunda kimler var?
Sol Yanım dizisinde Nil karakterine Deniz Barut hayat veriyor
Sol Yanım dizisinde Nil karakterine Deniz Barut hayat veriyor
Mehmet Ali Erbil İbo Show'a konuk oluyor
Mehmet Ali Erbil İbo Show'a konuk oluyor
Yeni medya platformu Gain 2021 senesinde iki yeni dizi ile açılışı yapacak!
Yeni medya platformu Gain 2021 senesinde iki yeni dizi ile açılışı yapacak!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Derman ölecek mi? Uğur Keleş EDHO'dan ayrılacak mı?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Derman ölecek mi? Uğur Keleş EDHO'dan ayrılacak mı?
Kıvanç Tatlıtuğ La Casa de Papel dizisine dahil oluyor iddiası heyecanlandırdı
Kıvanç Tatlıtuğ La Casa de Papel dizisine dahil oluyor iddiası heyecanlandırdı

Popüler Haberler

Çocukluk dizisi nerede çekiliyor? Çocukluk dizisi çekim yerleri ve mekanları
Barbaros dizisinde Barbaros karakterini Ulaş Tuna Astepe canlandırıyor
Çukur dizisi Kulkan Erdenet (Mert Yazıcıoğlu) kimdir?
Tom ve Jerry filmi ne zaman yayınlanacak? Tom ve Jerry fragmanı yayınlandı!
Berber ve kuaför saat kaça kadar açık, kaçta kapanıyorlar? Berberler ve kuaför çalışma saatleri
Doğal yollarla karıncaları evden kovma yöntemleri
E-nabız kayıt şifresi nasıl alınır? Enabız yeni şifre nasıl oluşturulur?
Özel hastanelerin fizik tedavi seans ücretleri 2020
Tiktok para kazanmak için kaç takipçi gerekir? Tiktok para kazanma yolları
Zabıtalık için istenilen şartlar ve belgeler nelerdir? 2020
Netflix Dark yeni sezon ne zaman başlayacak? Dark 3. sezonu tarihi netleşti
QNB Finansbank 3 ay ertelemeli düşük faizli 2020 yeni yıl kredi kampanyası
Öğrenciler için maliyeti düşük, sağlıklı yemek önerileri
Çukur dizisinin yeni bölümü yayınlanacak mı? Çukur yeni bölüm neden yok? Show Tv açıklaması!
Altın ne olur, yükseliş sürer mi? 9 Temmuz Perşembe günün uzman altın yorumları ve tahminleri
2020 en ucuz sigara fiyatları listesi
Eşi ölen kadının sosyal hakları ve devlet yardımları nelerdir? 2020
Zümrüdüanka dizisi Nezaket kimdir? Simge Selçuk kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Hastanın entübe edilmesi, olması entübe etmek ne demektir? Entübe anlamı ve açılımı
Yemin dizisi Kumru kimdir? Elif Özkul yaşı ve oynadığı diziler
Seven Ne Yapmaz filmi nerede çekildi? Seven ne yapmaz konusu ve oyuncuları

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.