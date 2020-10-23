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Çocukluk dizisi nerede çekiliyor? Çocukluk dizi çekim yeri ve mekanları

Gündeme giriş yaptığı andan bu yana merak konusu olan Çocukluk dizisi nerede çekiliyor? Çocukluk dizi çekim yeri ve mekanları haberine dair siz de yeni detayları merak ediyorsanız, hemen şimdi 23.10.2020 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

23 Ekim 2020 Cuma 19:02
Çocukluk dizisi nerede çekiliyor? Çocukluk dizi çekim yeri ve mekanları
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Çocukluk dizisinin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Cuma akşamlarında yayınlanan Çocukluk dizisi ikinci kez yeniden isimlendirildi ve Hercai, Payitaht Abdulhamid, Arka Sokaklar ve Kırmızı Oda gibi dizilerle yarışacak. Daha önce Kimsesizler olarak tanımlanan dizi sonra kimsesizler olarak ondan sonra ise Kimsesiz Değiller olarak tanıtılsa da isim bir kez daha değişti ve prodüksiyon Çocukluk ismini seçti.

Çocukluk dizisi ailelerin yetimhaneye koyduğu çocukların mücadelelerini anlatırken, dizinin çekildiği alan merak konusu oldu; çünkü birçok izleyici çok iyi biliyor ki böyle çocuklar için artık ev yok. Çocukluk dizisinde izleyiciye gösterilen yetimhane tarzında oluşumlar maalesef Türkiye'de değil. Devlet bunun yerine sevgi evlerinde 4-5 kişilik velilerle çocukları kabul ediyor. Belki dairenizde bir sevgi evi vardır, ama bilmiyorsunuzdur.

Çocukluk dizisindeki en çarpıcı durumlardan biri, bu evlerde kalan çocukların koruyucu ailelere nakledilmesi olacak. Çocuklarını bu yurtlardan çıkarmak isteyen birçok veli bu durumu araştıracaktır. Koruyucu aile ve evlat edinme iki farklı şeydir. Evlat edinirken, aldığınız çocuğu nüfusunuza herhangi bir ödeme beklemeden teslim edersiniz, ancak koruyucu aile evlat edinmekten farklıdır. Bir çocuk büyüttüğünüzde, devlet aylık bir ücret öder ve çocuğun günlük yaşamının ekstra masraflarını karşılar, ancak bu çocuk soyadını alamaz, devlet istediği zaman alabilir. koruyucu aileler aylık 1.426 liralık katkı alırlar, ancak çocuğa kendi evlerinde bakarlar.


Çocukluk Dizisi Nerde Çekiliyor?

Çocukluk dizisi İstanbul’da çekiliyor. Çocukluk dizisinde İstanbul dışına set kurulamayacağı beklenirken, aktif olarak dizinin çekimlerinin Sultan Ahmet'te devam ettiği biliniyor. Ayrıca ilerleyen bölümlerde çekimlerin Beykoz ve Sarıyer çevresinde de gerçekleştirilmesi bekleniyor.

 

 



Son Güncelleme: 23.10.2020 19:02
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Anahtar Kelimeler:
Fox TvÇocukluk
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