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Çocukluk dizisi nerede çekiliyor? Ali Kağan çocuk evi hangi şehirdedir?

Okurlarımızın merakla takip ettikleri Çocukluk dizisi nerede çekiliyor? Ali Kağan çocuk evi hangi şehirdedir? haberine dair yeni gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. Bizim de ayrıntılarını mercek altına aldığımız habere dair yeni gelişmeleri 16.10.2020 tarihli haberimizden takip edebilirsiniz.

16 Ekim 2020 Cuma 19:30
Çocukluk dizisi nerede çekiliyor? Ali Kağan çocuk evi hangi şehirdedir?
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Başrolünde Erdal Beşikçioğlu’nun olduğu Çocukluk dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı. Oyuncu kadrosu ve konusu bakımından merak edilen dizinin, nerede çekildiğine dair söylentiler sosyal medyada konuşulmaya başlandı.

Çocukluk dizisi nerede çekiliyor?

Erdal Beşikçioğlu, Ceyda Ateş ve Merve Çağıran gibi isimlerin bulunduğu yeni dizi Çocukluk İstanbul’da çekilmeye başlandı. Çekimleri birçok dizi gibi İstanbul’da yapılan dizide kullanılan mekanlar izleyicilerin oldukça dikkatini çekmeyi başardı.

 Çocukluk dizisi Ali Kağan çocuk evi neresi?

Dizi konu olarak kimsesiz çocukların hayat hikayelerini anlatacak. Dizide yer alan Ali Kağan çocuk evinde bulunan çocukların hikayelerine yer verilen dizide kullanılan Ali Kağan çocuk evi gerçekte olmayan bir mekandır. Dizi izin hazırlanan çocuk evi dizi çekimlerinin yapılması adına kurgulanmış bir dekora sahiptir.


Çocukluk dizi setine izleyici olarak gidiliyor mu?

Dizi setine herhangi bir yabancı misafir olarak girememektedir. Pandemi sürecinden dolayı salgını önlemek adına alınan kararlar doğrultusunda set ekibi ve oyuncular dışında hiç kimse set ortamına giremez.

Çocukluk dizisi hangi il ve ilçede çekiliyor?

9 Ekim 2020 tarihinden itibaren izleyici ile buluşacak olan Çocukluk dizisi İstanbul Sultan Ahmet Meydanı’nda çekilmeye başlanmıştır. Dizinin çekim mekanları Sultan Ahmet Meydanı yakınlarındaki mahallelerde yapılmaktadır. Öte yandan dizinin bazı sahneleri Beykoz ve Sarıyer’de çekilmektedir.

 



Son Güncelleme: 16.10.2020 19:30
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Anahtar Kelimeler:
MekanDiziÇocukluk
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