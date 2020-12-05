İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı!
Son Dakika
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56...
Diyarbakır'da aileler taşlı sopalı birbirine girdi! Çok sayıda kişi yaralandı
Son Dakika
Diyarbakır'da aileler taşlı sopalı birbirine...
İçişleri Bakanı Soylu'dan sokağa çıkma yasağı ile ilgili flaş açıklama!
Son Dakika
İçişleri Bakanı Soylu'dan sokağa çıkma...
Yerli aşı gönüllüsünden flaş açıklama: Hiçbir yan etkisini görmedim
Yerli aşı gönüllüsünden flaş açıklama:...

Çocukluk dizisi Nene kimdir? İpek Çiçek'in yer aldığı diziler

Yazarlarımızın kaleme aldığı ve yakından takip ettikleri Çocukluk dizisi Nene kimdir? İpek Çiçek'in yer aldığı diziler haberine dair en güncel bilgileri edinmek için siz de hemen 5 Aralık 2020 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

05 Aralık 2020 Cumartesi 19:34
Çocukluk dizisi Nene kimdir? İpek Çiçek'in yer aldığı diziler
Takip Et:

FOX TV’de yayınlanan Çocukluk dizisinin kadrosuna yeni bölümden itibaren başarılı oyuncu İpek Çiçek dahil oluyor. Daha önce Mucize Doktor dizisinde Beren Gökyıldız’ın kardeşi olarak karşımıza çıkan İpek Çiçek, Nene karakteriyle Çocukluk dizisinde karşımıza çıkacak.

Çocukluk dizisi Nene kimdir?

Çocukluk dizisinde Nene karakteri, müdür Mahir Boztepe’nin başının belasıdır. Mahir, Nene’yi evlatlık verdim diye sevinirken Nene ise yeni ailesinden hiç memnun değildir ve bir gece yuvaya geri döner. Nene, umut evinden çıktıktan sonra başını belaya sokmuş ve bakıcı ailesi ona sahip çıkmamıştır. Mahir’in zorlamasıyla bir aileye evlatlık verilen Nene yeniden başladığı yere dönmüş ve umut evinde kalmaya başlamıştır. Tek gözü görmediği için korsan bandanası takan Nene, dizide Mavi ve Bozi’ye ablalık yapacaktır.

İpek Çiçek kimdir?

İpek Çiçek 26 Mart 1999’da İstanbul’da doğmuştur. 21 yaşındaki genç oyuncu, Bilgi Üniversitesi’nde oyunculuk eğitimi almaktadır. Aynı zamanda Beyti Engin’den kamera önü oyunculuk eğitimleri almaya devam eden Çiçek, Mucize Doktor dizisinde 2 bölüm yer almış ve hafızalarda yer edinmiştir. İpek Çiçek ilk oyunculuk deneyimini ise TRT 1 ekranlarında yayınlanan Elimi Bırakma dizisi ile yaşamıştır.



Son Güncelleme: 05.12.2020 19:34
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ipek çiçekNeneÇocuklukFox
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yasak Elma'nın Şahikası Nesrin Cevadzade diziden ayrılacak mı?
Yasak Elma'nın Şahikası Nesrin Cevadzade diziden ayrılacak mı?
İyi Aile Babası dizisinin Mehmet Ali'si Çağlar Çorumlu'nun eşi kimdir?
İyi Aile Babası dizisinin Mehmet Ali'si Çağlar Çorumlu'nun eşi kimdir?
Bir Nefes Yeter film konusu nedir? Bir Nefes Yeter filmi türü, konusu ve oyuncuları
Bir Nefes Yeter film konusu nedir? Bir Nefes Yeter filmi türü, konusu ve oyuncuları
Kırmızı Oda'da Ermişler sahnesi sosyal medya da gündem oldu
Kırmızı Oda'da Ermişler sahnesi sosyal medya da gündem oldu
İbo Show'un 4. hafta konukları belli oldu
İbo Show'un 4. hafta konukları belli oldu
O Ses Türkiye Rap yarışma başvurusu nasıl yapılır? O Ses Türkiye Rap Juri üyeleri kimler?
O Ses Türkiye Rap yarışma başvurusu nasıl yapılır? O Ses Türkiye Rap Juri üyeleri kimler?

Popüler Haberler

Akbank 40.000 TL anında kredi başvurusu
2,5 lt Pepsi şişelerinin kapağından tüm operatörlere bedava internet kazanma şansı!
Spor giysisi seçerken nelere dikkat etmeli?
Engelli raporu sorgulaması nasıl yapılır? 2020 Engelli raporu süresi sorgulama nasıl yapılır?
Pet şişe nasıl değerlendirilir? 2020 Pet şişe toplayarak ne kadar kazanılır?
BİM 6 Aralık Pazar açık mı?
Kulüp dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu
Azerbaycan'da 2020 yılı ev kiraları ne kadar?
Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbankası düşük faizli temel ihtiyaç kredisi şartları nelerdir?
En iyi psikolojik gerilim filmleri 2020
Aras kargo takip ve sorgulama işlemleri nasıl yapılır? Aras kargo kargom nerede?
Kredi kartı borcu erteleme işlemi nasıl yapılır? Kart ekstre atlatma işlemi detayları
2020 Ramazan ayı oruçları ne zaman başlayacak? Ramazan ayı ilk oruç günü ve Ramazan bayramı hangi tarihte başlıyor?
Kırklareli'nde askeri araç kazası! 2'si asker 4 kişi yaralandı.
Kara listede olanlara, kırmızı kalem yiyenlere, sicili bozuk olanlara kredi yapılandırması yapan bankalar
Kanal D'nin yeni dizisi Bir Annenin Günahı'nda çalan yabancı şarkı dinleyenleri büyüledi!
Gönül Dağı dizisi Selami karakteri kimdir? Eser Eyüpoğlu'nun hayatı ve yer aldığı diziler
Vakıfbank kredi kartı başvuru sorgulama 2020
Bir Annenin Günahı dizisi İbrahim kimdir? Pamir Pekin yaşı ve oynadığı diziler
İbo Show konuğu Arif Susam kaç yaşında, nereli?
5 Aralık 2020 Cumartesi Türkiye koronavirüs (coronavirüs) tablosu ve 5 Aralık 2020 Cumartesi Dünya genelinde vaka sayısı

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.