İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kızının bikinili fotoğraflarına ateş püsküren Coşkun Sabah'tan olay yaratacak sözler!
Kızının bikinili fotoğraflarına ateş püsküren...
Nevşin Mengü, Ebubekir Sofuoğlu'na gösterdiği tepkiyle gündem oldu
Son Dakika
Nevşin Mengü, Ebubekir Sofuoğlu'na gösterdiği...
Aşk sarhoşu Hakan Altun, sadece Gonca Vuslateri'yi takibe aldı
Aşk sarhoşu Hakan Altun, sadece...
Kocaeli'nde mühendislik firmasında tüp gaz patladı
Son Dakika
Kocaeli'nde mühendislik firmasında tüp gaz...

Çocukluk dizisi Nene kimdir? Gerçek adı nedir? İpek Çiçek nereli, yaşı kaç?

Haber bülteninde dikkat çeken ve ilgi gören Çocukluk dizisi Nene kimdir? Gerçek adı nedir? İpek Çiçek nereli, yaşı kaç? haberinin gündeme geldiği günden bu yana paylaşılan tüm yeni ayrınltıları 19 Aralık 2020 Cumartesi tarihli haberimizde kaleme aldık. Hemen Çocukluk dizisi Nene kimdir? hakkında merak edilen güncel bilgileri 19 Aralık 2020 Cumartesi tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

19 Aralık 2020 Cumartesi 19:34
Çocukluk dizisi Nene kimdir? Gerçek adı nedir? İpek Çiçek nereli, yaşı kaç?
Takip Et:

FOX TV’de yayınlanan Çocukluk dizisinin kadrosuna yeni bölümden itibaren başarılı oyuncu İpek Çiçek dahil oluyor. Daha önce Mucize Doktor dizisinde Beren Gökyıldız’ın kardeşi olarak karşımıza çıkan İpek Çiçek, Nene karakteriyle Çocukluk dizisinde karşımıza çıkacak.

Çocukluk dizisi Nene kimdir?

Çocukluk dizisinde Nene karakteri, müdür Mahir Boztepe’nin başının belasıdır. Mahir, Nene’yi evlatlık verdim diye sevinirken Nene ise yeni ailesinden hiç memnun değildir ve bir gece yuvaya geri döner. Nene, umut evinden çıktıktan sonra başını belaya sokmuş ve bakıcı ailesi ona sahip çıkmamıştır. Mahir’in zorlamasıyla bir aileye evlatlık verilen Nene yeniden başladığı yere dönmüş ve umut evinde kalmaya başlamıştır. Tek gözü görmediği için korsan bandanası takan Nene, dizide Mavi ve Bozi’ye ablalık yapacaktır.

İpek Çiçek kimdir?

İpek Çiçek 26 Mart 1999’da İstanbul’da doğmuştur. 21 yaşındaki genç oyuncu, Bilgi Üniversitesi’nde oyunculuk eğitimi almaktadır. Aynı zamanda Beyti Engin’den kamera önü oyunculuk eğitimleri almaya devam eden Çiçek, Mucize Doktor dizisinde 2 bölüm yer almış ve hafızalarda yer edinmiştir. İpek Çiçek ilk oyunculuk deneyimini ise TRT 1 ekranlarında yayınlanan Elimi Bırakma dizisi ile yaşamıştır.



Son Güncelleme: 19.12.2020 19:34
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ipek çiçekNeneÇocuklukFox
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Azizler filminin ilk fragmanı yayınlandı
Azizler filminin ilk fragmanı yayınlandı
İbo Show konuğu Yılmaz Vural kimdir, kaç yaşında, nereli?
İbo Show konuğu Yılmaz Vural kimdir, kaç yaşında, nereli?
Beyazıt Öztürk'ün oynayacağı yeni reklamdan alacağı para dudak uçuklattı
Beyazıt Öztürk'ün oynayacağı yeni reklamdan alacağı para dudak uçuklattı
Arka Sokaklar dizisinde Mesut karakteri gündem oldu
Arka Sokaklar dizisinde Mesut karakteri gündem oldu
O Ses Türkiye yılbaşında ekranlara geri dönüyor!
O Ses Türkiye yılbaşında ekranlara geri dönüyor!
Konuşanlar Youtube'dan kaldırıldı
Konuşanlar Youtube'dan kaldırıldı

Popüler Haberler

İkizler Burcu 21 Aralık 2020 – 27 Aralık 2020 haftalık yorumu
Terazi Burcu 21 Aralık 2020 – 27 Aralık 2020 haftalık yorumu
Balık Burcu 21 Aralık 2020 – 27 Aralık 2020 haftalık yorumu
Aslan Burcu 21 Aralık 2020 – 27 Aralık 2020 haftalık yorumu
Araç muayenesi öncesinde dikkat edilmesi gerekenler ve Aralık 2020 TÜVTÜRK araç muayene ücreti
Yengeç burcu 21 Aralık 2020 – 27 Aralık 2020 haftalık yorumu
Koç Burcu 21 Aralık 2020 – 27 Aralık 2020 haftalık yorumu
Oğlak Burcu 21 Aralık 2020 – 27 Aralık 2020 haftalık yorumu
Azizler filmi ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?
Boğa Burcu 21 Aralık 2020 – 27 Aralık 2020 haftalık yorumu
A101'de yarın hangi ürünler indirimli olacak? İşte, A101 23 Ocak Aktüel ürünler kataloğu!
Kuaförüm Sensin 10 Ocak Cuma kim elendi? Kim gitti? Haftanın kazananı kim oldu? İşte elenen ve haftanın birincisi
iPhone telefon rehberinden çoklu numara silme nasıl yapılır?
Sefer görevi nedir? Sefer görevi emri yaş sınırı ve sefer görevi sorgulama
Masumlar Apartmanı dizisi Ege kimdir? Emir Özden nerelidir?
Bir Annenin Günahı dizisi Kahraman kimdir? Hüseyin Turunç doğum tarihi
İbo ne zaman vuruldu? İbrahim Tatlıses'i kim, neden vurdu?
Bir Annenin Günahı dizisi İbrahim kimdir? Pamir Pekin doğum tarihi
Gönül Dağı dizisindeki Hemşire Elif karakteri kimdir?
Bir Annenin Günahı'nda çalan yabancı şarkıyı kim söylüyor, şarkının adı nedir? Zolf Mohsen Namjoo Nederlands Blazers Ensemble şarkısı
Exxen ne zaman yayına başlayacak? Exxen paketleri neler? Exxen reklamlı reklamsız üyelik paket ücreti

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.