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Çocukluk dizisi neden yayınlanmıyor, neden yok? Çocukluk yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bitti mi final mi oldu?

Fox TV ekranların da başlayan ve belli bir seyirci kitlesine sahip olan Çocukluk dizisinin bir süredir yayınlanmaması herkes tarafından merak ediliyor. Güçlü bir oyuncu kadrosuna ve senaryoya sahip olan Çocukluk dizisinin tekrar ne zaman ekranlar da olacağı izleyenler tarafından merak edilip, araştırılıyor. Seyircinin merakla yeni bölümlerini beklediği Çocukluk dizisi ,sessizce final mi yaptı acaba diye merak ediliyor.

11 Aralık 2020 Cuma 01:19
Çocukluk dizisi neden yayınlanmıyor, neden yok? Çocukluk yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bitti mi final mi oldu?
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Her hafta cuma akşamlarının sevilerek izlenen Çocukluk dizisinin yeni bölüm tanıtımı yapılmayınca dizinin hayranları merak ettiler ve 11 Aralık cuma günü Çocukluk dizisi bekleyenlere FOX TV’den üzen haber geldi. Çocukluk dizisi bu hafta yayınlanmıyor. Yeni bölümü bekleyenler için Çocukluk dizisi yayınlanmama kararı aldı.

Çocukluk Dizisi Neden Yok Niçin Yayınlanmıyor?

Fox TV de cuma akşamları sevilerek ve merakla izlenen Çocukluk yapımının yeni bölümü bu hafta olmayacak. Bu konu hakkında bir bilsirim yayınlamasa da Covid-19 salgını ile sete ara verilmiş olacağı düşünülmektedir. Daha önceden çekilip stoklanmış bir bölüm de olmadığından Çocukluk dizisi yeni bölümüne bir hafta daha mola verildi.

Çocukluk Dizisi Bitti mi Final mi Oldu?

 11 Aralık 2020 tarihinde yayınlanmayacak olan dizinin final yaptığı konuşulan haberler arasında. Ama bu iddialı yapım final yapmıyor. Yapımın sevenlerine müjde 18 Aralık 2020 cuma akşamı yeni bölümü ile tekrar Fox TV ekranlarında olacak. Dizinin reyting sıralaması çok yüksek olmasa da, bu kadar seveni takip edeni olduğu sürece final yapması imkansız.

Çocukluk Dizisinin Yeni Bölümü Ne Zaman?

Covid-19 salgını sebebi ile dizinin çekimleine ara verilmiş olsa da yeni bölümü 18 Aralık cuma akşamı yayınlanacaktır.



Son Güncelleme: 11.12.2020 01:19
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Anahtar Kelimeler:
DiziÇocuklukYeniBÖLÜM
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