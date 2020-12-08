Çocukluk dizisi Mahir'in oğlu Ali Kağan kimdir? Ali Kağan ne zaman ortaya çıkacak?

Fox TV ekranlarında yayınlanan Çocukluk dizisinde Ali Kağan’ın kim olduğu izleyiciler tarafından merak edilmektedir. Mahir ve Ayşegül arasındaki ilişki ilerlerken, Mahir’in öldü sandığı oğlu Ali Kağan’ın diziye ne zaman katılacağı araştırılıyor.

Çocukluk dizisi Ali Kağan Kimdir?

Dizide Hayalet karakterinin Ali Kağan olduğu tahmin edilmektedir. Mahir tarafından evlatlık alınan Hayalet’in ilerleyen bölümlerde Ali Kağan çıkması muhtemel görünüyor. Mahir’e annesinin emanet bıraktığı Hayalet’İn gerçek adı ise Burak olarak biliniyor. Dizide Hayalet karakterine ise Batuhan Gelenler can vermektedir.

Batuhan Gelenler Kimdir?

1999 yılında İstanbul’da doğan Gelenler, İstanbul Üniversitesi’nde ses sanatları okumaktadır. İlk olarak Vatanım Sensin dizisinde rol alan genç oyuncu sonrasında Hakan Muhafız’da rol almıştır.