Çocukluk dizisi Mahir'in oğlu Ali Kağan kimdir? Ali Kağan ne zaman ortaya çıkacak?

Fox TV ekranlarında yayınlanan Çocukluk dizisinde Ali Kağan’ın kim olduğu izleyiciler tarafından merak edilmektedir. Mahir ve Ayşegül arasındaki ilişki ilerlerken, Mahir’in öldü sandığı oğlu Ali Kağan’ın diziye ne zaman katılacağı araştırılıyor.
Çocukluk dizisi Ali Kağan Kimdir?
Batuhan Gelenler Kimdir?
1999 yılında İstanbul’da doğan Gelenler, İstanbul Üniversitesi’nde ses sanatları okumaktadır. İlk olarak Vatanım Sensin dizisinde rol alan genç oyuncu sonrasında Hakan Muhafız’da rol almıştır.
Son Güncelleme: 08.12.2020 16:29