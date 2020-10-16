İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Erken seçim olacak mı? Türkiye'de seçim ne zaman olacak? Cumhurbaşkanı seçim tartışmasına tarihi vererek noktayı koydu!
Son Dakika
Erken seçim olacak mı? Türkiye'de...
İzmir'de korona virüs salgınına karşı yeni kararlar!
Son Dakika
İzmir'de korona virüs salgınına karşı...
16 Ekim tarihli atamalar resmi gazete'de yayımlandı
16 Ekim tarihli atamalar resmi...
Sigara paketleri ve pile depozito uygulaması! Kanun teklifi mecliste!
Sigara paketleri ve pile depozito...

Çocukluk dizisi izlenme Oranları Nasıl? Reyting sonuçları ne durumda? Çocukluk dizisi izlendi mi tutuldu mu?

Bir süre gündemde ilk sıralarda yer alan Çocukluk dizisi izlenme Oranları Nasıl? Reyting sonuçları ne durumda? Çocukluk dizisi izlendi mi tutuldu mu? konusunda sıcak gelişmeler merak ediliyordu. En yeni ayrıntılarıyla Çocukluk dizisi izlenme Oranları Nasıl? Reyting sonuçları ne durumda? Çocukluk dizisi izlendi mi tutuldu mu? ile ilgili gelişmeleri 16 Ekim 2020 Cuma tarihli haberimizden okuyabilirsiniz.

16 Ekim 2020 Cuma 20:30
Çocukluk dizisi izlenme Oranları Nasıl? Reyting sonuçları ne durumda? Çocukluk dizisi izlendi mi tutuldu mu?
Takip Et:

Çocukluk Dizisi Reyting Sonuçları Nasıl?

Çocukluk dizisi ilk bölümden izleyicilerde olumlu izlenim bıraktı. Bildiğimiz gibi çocukluk dizisinin önceki adı Kimsesizler idi. Kimsesizler adı RTÜK tarafınca engellendi ve şikayetler neticesinde değiştirildi. Şimdi ki ismi ise Çocukluk olarak değişti ama olay örgüsü ve işlenme şekli aynı şekilde devam etmekte. Ancak yapımcının açıklamasına göre Çocukluk dizisini izleyen aileler bu diziden etkilenerek çocuk sahibi olmaya sıcak bakacaklar gibi duruyor.

Dizi kendilerine aile bulmak isteyen çocukları anlatmaktadır. Yaşadıkları sıkıntılı hayata rağmen neşesini kaybetmeyen çocukların hikayesini anlatan dizide konu çok güzel işlenmiş diyebiliriz. Dizinin reyting sıralaması ilerleyen günlerde netlik kazanacak. Reyting sıralamasında kaçıncı sırada kendisine yer bulacağı dizinin akıbeti konusunda belirleyici etken olacaktır.


Çocukluk Dizisi İzlendi Mi Tutuldu Mu?

Çocukluk dizisinin konusu ve çekim mekanı göz önünde bulundurulursa izleyiciler tarafından beğenileceği düşünülmektedir. Dizide Ali Kaan Çocuk Evi’nin sahibi olan Mahir Boztepe kimsesiz çocuklara mutlu aile bulmayı kendisine görev edinmiştir. Memur olan Ayşegül karakteri ise çocuklara yardım etmekte ve çocuklar tarafından oldukça sevilmektedir.

Daha önce dediğimiz gibi dizinin konusu ve işleyiş biçimi oldukça güzel şekilde izleyiciye aktarılmıştır. Kimsesiz çocukları anlatan dizide bu çocukların yaşadıkları sorunları ve hayata tutunma çabaları izleyiciyi kendisine çekecektir gibi duruyor.



Son Güncelleme: 16.10.2020 20:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Fox TvDiziÇocukluk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uyanış Büyük Selçuklu setinde kaza! Oyuncu Ekin Koç hastaneye kaldırıldı
Uyanış Büyük Selçuklu setinde kaza! Oyuncu Ekin Koç hastaneye kaldırıldı
Halk TV, Emin Çapa ile anlaştı! Halk TV'ye flaş transfer!
Halk TV, Emin Çapa ile anlaştı! Halk TV'ye flaş transfer!
Menajerimi Ara dizisine yeni katılan oyuncular kim?
Menajerimi Ara dizisine yeni katılan oyuncular kim?
Emanet dizisinde oynayan Neslihan karakteri kimdir? Zeynep Naz Eyüpoğlu
Emanet dizisinde oynayan Neslihan karakteri kimdir? Zeynep Naz Eyüpoğlu
Demet Akalın ve Alişan'ın Sabah Sabah programına konuk olan Uğur Arslan kimdir?
Demet Akalın ve Alişan'ın Sabah Sabah programına konuk olan Uğur Arslan kimdir?
Kanal D'nin Yeni Hayat dizisi dünya listelerine girmeyi başardı!
Kanal D'nin Yeni Hayat dizisi dünya listelerine girmeyi başardı!

Popüler Haberler

Kuveyt Türk'ten kredi kartı almak isteyen kişiler başvuruyu nereden yapacaklar? Başvuru şartları neler?
Çocukluk dizisi izlenme Oranları Nasıl? Reyting sonuçları ne durumda? Çocukluk dizisi izlendi mi tutuldu mu?
Ceyla Büyükuzun kimdir? TRT Spor spikeri Ceyla Büyükuzun hakkında bilgiler
EBA TV Anaokulu nedir? Bakan Ziya Selçuk Anaokulu TV'yi duyurdu!
Etil alkol ile metil alkol arasındaki fark nasıl anlaşılır? Etil alkol nedir, etkileri nelerdir, nerelerde kullanılır? Metil alkol nerelerde kullanılır?
TRT1 Masumlar Apartmanı dizisi tekrar bölümleri ve yeni bölümlerin yayınlanacağı gün ve saatler
Hangi durumlarda dava açmadan önce SGK'ya başvurulur?
Alkol zehirlenmesi nasıl anlaşılır, belirtileri ne? Sahte içki ile gerçek içki nasıl belli olur, nasıl anlaşılır?
Cumhuriyet Bayramı 30 Ekim okullar tatil olacak mı? 29 Ekim 4 gün resmi tatil olacak mı?
Bugünün koronavirüs tablosu açıklandı mı? 16 Ekim 2020 Cuma Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
Facebook silinen resimler nasıl kurtarılır?
İŞKUR Kayıt belgesi nerden nasıl alınır?
Muallim filmi konusu ve oyuncu kadrosu
TOKİ yeni konut projeleri ne zaman yapılacak? Proje tarihleri ve başvuru şartları nelerdir?
Maraşlı dizisi hangi kanalda yayınlanacak? Yeni dizi Maraşlı'nın kanalı belli oldu!
Şeref Sözü dizisi ne zaman, hangi kanalda, hangi günler yayınlanıyor?
Bay Yanlış dizisi yeni sezonda devam edecek mi? Fox Tv Bay Yanlış dizisi kaç bölüm olacak?
Menajerimi Ara dizisinin Emrah'ı Semi Sırtıkkızıl'ın hayat hikayesi!
Kırmızı Oda Psikiyatrı Binnur Kaya'nın dizide ki hastalığı nedir?
Arka Sokaklar Sinem karakterini kim canlandırıyor? Gizem Terzi biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Hercai dizisi Aslan Aslanbey kimdir? Gerçek adı nedir? Doğan Bayraktar nereli, yaşı kaç?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.