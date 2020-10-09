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Çocukluk dizisi izlendi mi? Dizi nasıl? İzleyici görüşleri

Gündemde yer aldığı ilk günden beri büyük merak uyandıran Çocukluk dizisi izlendi mi? Dizi nasıl? İzleyici görüşleri haberine ait yeni gelişmeleri takip ediyoruz. Siz de 9 Ekim Cuma 20:30 saatinde yayınlanan haberimizden yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

09 Ekim 2020 Cuma 20:30
Çocukluk dizisi izlendi mi? Dizi nasıl? İzleyici görüşleri
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Çocukluk Dizisi Reyting Sonuçları Nasıl?

Çocukluk dizisi ilk bölümden izleyicilerde olumlu izlenim bıraktı. Bildiğimiz gibi çocukluk dizisinin önceki adı Kimsesizler idi. Kimsesizler adı RTÜK tarafınca engellendi ve şikayetler neticesinde değiştirildi. Şimdi ki ismi ise Çocukluk olarak değişti ama olay örgüsü ve işlenme şekli aynı şekilde devam etmekte. Ancak yapımcının açıklamasına göre Çocukluk dizisini izleyen aileler bu diziden etkilenerek çocuk sahibi olmaya sıcak bakacaklar gibi duruyor.

Dizi kendilerine aile bulmak isteyen çocukları anlatmaktadır. Yaşadıkları sıkıntılı hayata rağmen neşesini kaybetmeyen çocukların hikayesini anlatan dizide konu çok güzel işlenmiş diyebiliriz. Dizinin reyting sıralaması ilerleyen günlerde netlik kazanacak. Reyting sıralamasında kaçıncı sırada kendisine yer bulacağı dizinin akıbeti konusunda belirleyici etken olacaktır.


Çocukluk Dizisi İzlendi Mi Tutuldu Mu?

Çocukluk dizisinin konusu ve çekim mekanı göz önünde bulundurulursa izleyiciler tarafından beğenileceği düşünülmektedir. Dizide Ali Kaan Çocuk Evi’nin sahibi olan Mahir Boztepe kimsesiz çocuklara mutlu aile bulmayı kendisine görev edinmiştir. Memur olan Ayşegül karakteri ise çocuklara yardım etmekte ve çocuklar tarafından oldukça sevilmektedir.

Daha önce dediğimiz gibi dizinin konusu ve işleyiş biçimi oldukça güzel şekilde izleyiciye aktarılmıştır. Kimsesiz çocukları anlatan dizide bu çocukların yaşadıkları sorunları ve hayata tutunma çabaları izleyiciyi kendisine çekecektir gibi duruyor.



Son Güncelleme: 09.10.2020 20:30
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Anahtar Kelimeler:
Fox TvDiziÇocukluk
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