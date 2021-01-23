İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye alkollü içki vergilerinde Avrupa 4.'sü oldu!
Türkiye alkollü içki vergilerinde Avrupa...
Ivana Sert'in ilan-ı aşk yöntemi sosyal medyayı ikiye böldü
Ivana Sert'in ilan-ı aşk yöntemi...
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında 8 ve 12'nci sınıflara özel izin!
Son Dakika
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında...
Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman bitecek? Bilim kurulu üyesi açıkladı
Son Dakika
Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman...

Çocukluk dizisi Hayalet kimdir? Batuhan Gelenler doğum tarihi

Çocukluk dizisi Hayalet kimdir? Batuhan Gelenler doğum tarihi haberiyle ilgili olarak devam eden güncel gelişmeler, birçok okurumuzun merağını topluyor. 23 Ocak 2021 Cumartesi tarihli haberimizde Çocukluk dizisi Hayalet kimdir? Batuhan Gelenler doğum tarihi ile ilgili olarak gündeme aktarılan en yeni gelişmelere yer verdik.

23 Ocak 2021 Cumartesi 19:39
Çocukluk dizisi Hayalet kimdir? Batuhan Gelenler doğum tarihi
Takip Et:

Batuhan Gelenler Kimdir?

Çocukluk dizisinde ilk kez seyirci karşısında çok önemli bir rol oynama fırsatı bulan Batuhan Gelenler, 20 yaşında. İstanbul Üniversitesi Konservatuarı'nda eğitim gören Batuhan Gelenler, daha önce Vatanım Sensin dizisinde yer almış ancak beklediği atılımı gerçekleştirememiştir. Aktif bir tiyatrocu olan Batuhan Gelenler dans ediyor. Dans ve oyunculuğun yanı sıra on parmakta on yetenek sahibi olan Batuhan Gelenler, müziği kendisine ait olan Hakikat şarkısı sayesinde sosyal medya fenomeni haline geldi.

Çocukluk Dizisi Hayalet Kimdir?

Hayalet, Ali Kağan Bakımevin de kalan en eski kişidir. 15 yıldır 5 yaşındayken geldiği sığınma evinde kalıyor. Geldiğinde konuşamayan Hayalet 15 yıldır konuşurken duyulmuyor. Mahir Boztepe, Hayalet'e bir aile bulmaya çalıştı ama konuşma engeli olduğu için kimse onu evlat edinmek istemedi. Hayalet 18 yaşında olduğu zaman Mahir Boztepe onu sokağa bırakmadı ve işçi olarak çalışmasına izin verdi. Hayalet hem çocuklara bakıyor hem de aşçı. Hayalet çok zeki ve dikkatli bir genç adam. Çocukları çok sevmektedir ve onlara her daim yardım etmekten çekinmez.



Son Güncelleme: 23.01.2021 19:39
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DiziÇocukluk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'li sunucu Larry King, hayatını kaybetti
ABD'li sunucu Larry King, hayatını kaybetti
Payitaht Abdülhamid'in yönetmeni Doğan Ümit Karaca diziden ayrıldı
Payitaht Abdülhamid'in yönetmeni Doğan Ümit Karaca diziden ayrıldı
Serenay Sarıkaya Maraşlı dizisiyle ekranlara dönüyor
Serenay Sarıkaya Maraşlı dizisiyle ekranlara dönüyor
Kırmızı Oda Hakan kimdir? Behzat Uygur'un oğlu Nejat Uygur hakkında bilgiler
Kırmızı Oda Hakan kimdir? Behzat Uygur'un oğlu Nejat Uygur hakkında bilgiler
Son Yaz dizisi nerede çekiliyor? Son Yaz dizisi konusu nedir?
Son Yaz dizisi nerede çekiliyor? Son Yaz dizisi konusu nedir?
Gizemli kişinin kim olduğu belli oldu! Nişan Şirinyan, Ramo dizisinde rol alacak!
Gizemli kişinin kim olduğu belli oldu! Nişan Şirinyan, Ramo dizisinde rol alacak!

Popüler Haberler

Gönül Dağı dizisinin Taner'i Berk Atan'ın hayat hikayesi!
Çocukluk dizisi Hayalet kimdir? Batuhan Gelenler doğum tarihi
Sen Çal Kapımı dizisi Balca kimdir? İlayda Çevik yer aldığı dizi ve film yapımları
Acil destek ihtiyaç kredisi nedir? 2021 acil destek kredisi veren bankalar
Gönül Dağı dizisi Selami kimdir? Gerçek adı nedir? Eser Eyüpoğlu nereli, yaşı kaç?
Gönül Dağı dizisi nerede çekiliyor? Gönül Dağı dizi çekim yeri ve mekanları
Bir Annenin Günahı dizisi Yağmur kimdir? Simay Barlas doğum tarihi
Çocukluk dizisi Nene kimdir? İpek Çiçek'in hayatı ve rol aldığı yapımlar
Bir Annenin Günahı dizisinde Nazan karakterine Nefise Karatay hayat veriyor
Bir Annenin Günahı Zehra kimdir? Mina Derman biyografisi
Erkeklere 14 Şubat sevgililer gününde alınabilecek hediye önerileri
SGK emeklilik yaşı ve emeklilik hesaplama tablosu
Muhtarın görevleri ve sorumlulukları nelerdir? Muhtar olmak için gerekli şartlar ve maaşları
Nisan 2020 en uygun konut kredisi faiz oranları kamu ve özel bankalarının kredi faiz listesi
Canevim var mı yok mu? 15 Temmuz 2019 Pazartesi günü Canevim neden yok? Dizi neden yayınlanmıyor?
Türk Telekom 10 GB internet kampanyası katılım şartları ve detayları
Kaymakamlık yardımları başladı! Yardımlardan faydalanmak için hemen başvuru yapın!
Bir Annenin Günahı dizisi Yusuf karakteri kimdir? Mert Yazıcıoğlu'nun hayatı ve yer aldığı diziler
Gönül Dağı dizisinin Ağıtçı Hüseyin'i Erdal Cindoruk'ün hayat hikayesi!
İyi Aile Babası dizisi Mehmet Ali kimdir? Gerçek adı nedir? Çağlar Çorumlu nereli, yaşı kaç?
Bir Annenin Günahı dizisi Zehra karakteri kimdir? Mina Derman'ın hayatı ve yer aldığı diziler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.