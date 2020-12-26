İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İstinaf mahkemesi, Uber'in Türkiye yasağını kaldırdı
İstinaf mahkemesi, Uber'in Türkiye yasağını...
Müge Anlı izleyicilerini şok eden olay! Eniştem diye tanıttığı kişi kocası çıktı
Müge Anlı izleyicilerini şok eden...
Bakan Koca duyurdu! Ev içi bulaşma oranları yüzde 85'e kadar yükseldi
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Ev içi...
HSK, mazeret kararnamesiyle Ankara ve İstanbul Başsavcılarını atadı
Son Dakika
HSK, mazeret kararnamesiyle Ankara ve...

Çocukluk dizisi Hayalet karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Batuhan Gelenler kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Çocukluk dizisi Hayalet karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Batuhan Gelenler kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar haberimizin en güncel ayrıntıları ile ilgili merak ettiklerinizi keşfetmek için hemen şimdi 26.12.2020 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

26 Aralık 2020 Cumartesi 19:39
Çocukluk dizisi Hayalet karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Batuhan Gelenler kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Takip Et:

Batuhan Gelenler Kimdir?

Çocukluk dizisinde ilk kez seyirci karşısında çok önemli bir rol oynama fırsatı bulan Batuhan Gelenler, 20 yaşında. İstanbul Üniversitesi Konservatuarı'nda eğitim gören Batuhan Gelenler, daha önce Vatanım Sensin dizisinde yer almış ancak beklediği atılımı gerçekleştirememiştir. Aktif bir tiyatrocu olan Batuhan Gelenler dans ediyor. Dans ve oyunculuğun yanı sıra on parmakta on yetenek sahibi olan Batuhan Gelenler, müziği kendisine ait olan Hakikat şarkısı sayesinde sosyal medya fenomeni haline geldi.

Çocukluk Dizisi Hayalet Kimdir?

Hayalet, Ali Kağan Bakımevin de kalan en eski kişidir. 15 yıldır 5 yaşındayken geldiği sığınma evinde kalıyor. Geldiğinde konuşamayan Hayalet 15 yıldır konuşurken duyulmuyor. Mahir Boztepe, Hayalet'e bir aile bulmaya çalıştı ama konuşma engeli olduğu için kimse onu evlat edinmek istemedi. Hayalet 18 yaşında olduğu zaman Mahir Boztepe onu sokağa bırakmadı ve işçi olarak çalışmasına izin verdi. Hayalet hem çocuklara bakıyor hem de aşçı. Hayalet çok zeki ve dikkatli bir genç adam. Çocukları çok sevmektedir ve onlara her daim yardım etmekten çekinmez.



Son Güncelleme: 26.12.2020 19:39
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DiziÇocukluk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
24 Aralık kanalların reyting sonuçları belli oldu!
24 Aralık kanalların reyting sonuçları belli oldu!
Cavit Çağlar, sahibi olduğu Olay TV'nin kapatılmasına ilişkin konuştu!
Cavit Çağlar, sahibi olduğu Olay TV'nin kapatılmasına ilişkin konuştu!
Survivor 2021 ne zaman başlıyor, yarışmacılar kim?
Survivor 2021 ne zaman başlıyor, yarışmacılar kim?
Kanal D Çok Güzel Hareketler 2 yılbaşı konukları açıklandı!
Kanal D Çok Güzel Hareketler 2 yılbaşı konukları açıklandı!
"En Etkili 500 İş İnsanı" listesinde Acun Ilıcalı'da bulunuyor
Kefaret dizisi erken finale mi gidiyor?
Kefaret dizisi erken finale mi gidiyor?

Popüler Haberler

Gönül Dağı dizisi Taner kimdir? Berk Atan’ın yer aldığı diziler
Sen Çal Kapımı dizisi Balca karakterini canlandıran oyuncu kimdir? İlayda Çevik kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Çocukluk dizisi Hayalet karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Batuhan Gelenler kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Bankaların güncel konut kredisi faiz oranları ve vadeleri 26 Aralık 2020 Cumartesi
Gönül Dağı Selami kimdir? Eser Eyüpoğlu biyografisi
TRT Gönül Dağı dizisi nerede çekiliyor? Gönül Dağı konusu ve oyuncuları
Bir Annenin Günahı dizisi Yağmur karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Simay Barlas kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Çocukluk dizisinde Nene karakterine İpek Çiçek hayat veriyor
Bir Annenin Günahı dizisi Nazan kimdir? Gerçek adı nedir? Nefise Karatay nereli, yaşı kaç?
Bir Annenin Günahı dizisi Zehra karakterini kim canlandırıyor? Mina Derman kimdir?
Fenerbahçe isim hakları Socar’a mı satılacak?
Çalışan anneye 24 ay 100 euro kreş desteği
Türkiye'de genel seçimler kaç yılda bir yapılır? Genel seçim tarihleri! Milletvekili seçimleri kaç yılda bir yapılır?
MNG Kargom nerede? MNG kargo takip ve sorgulama işlemleri
Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Hikmet Karakurt kimdir? Urfalı Hikmet Karakurt 250 Bin TL'lik ve 1 milyonluk soruları
Bir Annenin Günahı dizisi Yusuf kimdir? Mert Yazıcıoğlu yer aldığı dizi ve film yapımları
Mendirman Celaleddin dizisi oyuncu kadrosu belli oldu! Mendirman Celaleddin karakterleri ve oyuncuların kariyerleri
26 Aralık 2020 Cumartesi Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti? 26 Aralık 2020 Cumartesi koronavirüs tablosu açıklandı mı?
Kuzey Yıldızı Ekinsu Kansu kimdir? Ekinsu Kansu yaşı ve oynadığı diziler
Gönül Dağı dizisinde Zahide karakterini Ecem Özkaya canlandırıyor
İyi Aile Babası Mehmet Ali kimdir? Çağlar Çorumlu biyografisi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.