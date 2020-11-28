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Çocukluk dizisi Hanife’yi kim canlandırıyor? Nihal Menzil'ın biyografisi

Geçtiğimiz günlerde araştırılmaya başlanan Çocukluk dizisi Hanife’yi kim canlandırıyor? Nihal Menzil'ın biyografisi hakkında yeni gelişmeler ve güncel bilgiler 28 Kasım 2020 Cumartesi tarihli haberimizde yer alıyor. Çocukluk dizisi Hanife’yi kim canlandırıyor? Nihal Menzil'ın biyografisi haberimizi okuyarak merak ettiğiniz tüm yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

28 Kasım 2020 Cumartesi 19:45
Çocukluk dizisi Hanife’yi kim canlandırıyor? Nihal Menzil'ın biyografisi
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İlk bölümünün yayınlanmasının ardından izleyiciler tarafından beğenilen Çocukluk dizisinin oyuncu kadrosunda yeni isim!

Yapımını Medyapım ile MF Yapım’ın olduğu, yönetmen koltuğunda ise Nadim Güç bulunmaktadır. Başrol oyuncuları olarak ise Erdal Beşikçioğlu, Beren Gökyıldız, Burcu Özberk, Kübra Süzgün, Nilay Yeral ve Derinsu Akkuş’un bulunduğu Çocukluk dizisine Nihal Menzil de dahil oldu.

‘O Hayat Benim', 'Ver Elini Aşk' gibi yapımlarda rol alan oyuncumuz 5. Bölümden sonra Hanife karakteriyle dizide yer alacak.

Çocukluk dizisi Cuma akşamları saat 20.00’de FOX TV’de



Son Güncelleme: 28.11.2020 19:45
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Anahtar Kelimeler:
HanifeDiziÇocukluk
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