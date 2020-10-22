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Çocukluk dizisi Hanife kimdir? Nihal Menzil'ın hayatı!

Basına yansıdığı anda büyük ilgi gören Çocukluk dizisi Hanife kimdir? Nihal Menzil'ın hayatı! ile ilgili olarak yeni gelişmeler anbean gündeme gelmeye devam etmekte. Siz de 22 Ekim 2020 Perşembe tarihli haberimizi inceleyerek Çocukluk dizisi Hanife kimdir? hakkında merak ettiğiniz ayrıntıları okuyabilirsiniz.

22 Ekim 2020 Perşembe 19:45
Çocukluk dizisi Hanife kimdir? Nihal Menzil'ın hayatı!
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İlk bölümünün yayınlanmasının ardından izleyiciler tarafından beğenilen Çocukluk dizisinin oyuncu kadrosunda yeni isim!

Yapımını Medyapım ile MF Yapım’ın olduğu, yönetmen koltuğunda ise Nadim Güç bulunmaktadır. Başrol oyuncuları olarak ise Erdal Beşikçioğlu, Beren Gökyıldız, Burcu Özberk, Kübra Süzgün, Nilay Yeral ve Derinsu Akkuş’un bulunduğu Çocukluk dizisine Nihal Menzil de dahil oldu.


‘O Hayat Benim', 'Ver Elini Aşk' gibi yapımlarda rol alan oyuncumuz 5. Bölümden sonra Hanife karakteriyle dizide yer alacak.

Çocukluk dizisi Cuma akşamları saat 20.00’de FOX TV’de



Son Güncelleme: 22.10.2020 19:45
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Anahtar Kelimeler:
HanifeDiziÇocukluk
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