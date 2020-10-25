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Çocukluk dizisi Hanife kimdir? Nihal Menzil yer aldığı dizi ve film yapımları

Birçok kişinin merak ettiği Çocukluk dizisi Hanife kimdir? Nihal Menzil yer aldığı dizi ve film yapımları hakkında tüm yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. 25 Ekim 2020 tarihli haberimizi okuyarak Çocukluk dizisi Hanife kimdir? Nihal Menzil yer aldığı dizi ve film yapımları konusunda gündeme gelen tüm yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

25 Ekim 2020 Pazar 19:45
Çocukluk dizisi Hanife kimdir? Nihal Menzil yer aldığı dizi ve film yapımları
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İlk bölümünün yayınlanmasının ardından izleyiciler tarafından beğenilen Çocukluk dizisinin oyuncu kadrosunda yeni isim!

Yapımını Medyapım ile MF Yapım’ın olduğu, yönetmen koltuğunda ise Nadim Güç bulunmaktadır. Başrol oyuncuları olarak ise Erdal Beşikçioğlu, Beren Gökyıldız, Burcu Özberk, Kübra Süzgün, Nilay Yeral ve Derinsu Akkuş’un bulunduğu Çocukluk dizisine Nihal Menzil de dahil oldu.


‘O Hayat Benim', 'Ver Elini Aşk' gibi yapımlarda rol alan oyuncumuz 5. Bölümden sonra Hanife karakteriyle dizide yer alacak.

Çocukluk dizisi Cuma akşamları saat 20.00’de FOX TV’de



Son Güncelleme: 25.10.2020 19:45
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Anahtar Kelimeler:
HanifeDiziÇocukluk
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