İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal kullanın
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal...
Özdemir Erdoğan'dan çok tartışılacak Zeki Müren yorumu: Kötü bir rol modeldi!
Özdemir Erdoğan'dan çok tartışılacak Zeki...
Kabine Pazartesi toplanıyor! Gündem aşı ve okulların durumu
Son Dakika
Kabine Pazartesi toplanıyor! Gündem aşı...
Aleyna Çakır'ın ölüm nedeni belli oldu! Adli Tıp Kurumundan rapor geldi
Aleyna Çakır'ın ölüm nedeni belli...

Çocukluk dizisi Hanife kimdir? Nihal Menzil rol aldığı yapımlar ve biyografisi

Geçtiğimiz günlerde araştırılmaya başlanan Çocukluk dizisi Hanife kimdir? Nihal Menzil rol aldığı yapımlar ve biyografisi hakkında yeni gelişmeler ve güncel bilgiler 9 Ocak 2021 Cumartesi tarihli haberimizde yer alıyor. Çocukluk dizisi Hanife kimdir? Nihal Menzil rol aldığı yapımlar ve biyografisi haberimizi okuyarak merak ettiğiniz tüm yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

09 Ocak 2021 Cumartesi 20:14
Çocukluk dizisi Hanife kimdir? Nihal Menzil rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Takip Et:

İlk bölümünün yayınlanmasının ardından izleyiciler tarafından beğenilen Çocukluk dizisinin oyuncu kadrosunda yeni isim!

Yapımını Medyapım ile MF Yapım’ın olduğu, yönetmen koltuğunda ise Nadim Güç bulunmaktadır. Başrol oyuncuları olarak ise Erdal Beşikçioğlu, Beren Gökyıldız, Burcu Özberk, Kübra Süzgün, Nilay Yeral ve Derinsu Akkuş’un bulunduğu Çocukluk dizisine Nihal Menzil de dahil oldu.

‘O Hayat Benim', 'Ver Elini Aşk' gibi yapımlarda rol alan oyuncumuz 5. Bölümden sonra Hanife karakteriyle dizide yer alacak.

Çocukluk dizisi Cuma akşamları saat 20.00’de FOX TV’de



Son Güncelleme: 09.01.2021 20:14
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
HanifeDiziÇocukluk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Survivor 2021 Gönüllüler takımı İlayda Şeker kimdir?
Survivor 2021 Gönüllüler takımı İlayda Şeker kimdir?
“Çukur” dizisine sürpriz! Hangi ünlü oyuncu diziye geri dönüyor?
“Çukur” dizisine sürpriz! Hangi ünlü oyuncu diziye geri dönüyor?
Malcolm ve Marie filminden ilk fragman yayınlandı
Malcolm ve Marie filminden ilk fragman yayınlandı
Azizler filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Azizler filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Derinlerdeki Dehşet filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Derinlerdeki Dehşet filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Avrupa dergilerinden gurur verici paylaşımlar! Der Spiegel’den sonra Time da yayınlandı!
Avrupa dergilerinden gurur verici paylaşımlar! Der Spiegel’den sonra Time da yayınlandı!

Popüler Haberler

Çocukluk dizisi Hanife kimdir? Nihal Menzil rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Gönül Dağı dizisi yeni bölüm ve tekrarları hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?
Menajerimi Ara dizisi Emir kimdir? Burak Tozkoparan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Gönül Dağı Hemşire Elif kimdir? Zümre Meğreli biyografisi
Andorra güncel asgari ücret tutarları 2021
Kuzey Yıldızı dizisi Cevher’i kim canlandırıyor? Cengiz Bozkurt'un biyografisi
Exxen O Adam Oldun Mu yarışması başvuru adresi ve başvuru şartları
Kanal D'nin yeni dizisi Bir Annenin Günahı'nda çalan yabancı şarkı dinleyenleri büyüledi!
Kuzey Yıldızı dizisi Şahika kimdir? Güneş Emir nerelidir?
İbrahim Tatlıses ne zaman vuruldu, kim vurdu?
Fındık fiyatları ne kadar? 5 Mart 2020 Perşembe Fındık bugün kaç TL? İl İl Ticaret Borsası ve TMO güncel fındık fiyatları son durumu
Nejat İşler Çukur'a geri dönüyor! Çağatay Erdenet'in geri dönüşü
Sefirin Kızı dizisinde beklenmeyen ayrılık! Sahra karakteri ölüyor mu?
2020 Devlet hastanesi ve SGK Özel hastane muayene ücretleri
Borç kapatma ve transfer kredisi nedir? Borç kapatma kredisi veren bankalar hangileridir?
Bir Annenin Günahı dizisi Yağmur kimdir? Simay Barlas hakkında bilgiler
Gönül Dağı dizisindeki İsmet karakteri Kimdir? Ali Toptaş dizideki rolü ve hayatı
Kanal D Bir Annenin Günahı oyuncu kadrosu
Gönül Dağı dizisinde Serdar karakterini Utku Ateş canlandırıyor
Bir Annenin Günahı dizisi İbrahim Komiser kimdir? Pamir Pekin doğum tarihi
Bir Annenin Günahı dizisi Yağmur (Simay Barlas) kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.