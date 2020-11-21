İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Korona vakaları arttı! Bakanlık asker sevk tarihlerini erteledi
Korona vakaları arttı! Bakanlık asker...
Google Haritalar COVID-19 vakalarını gösterecek! Google Haritalar'a COVID-19 güncellemesi
Son Dakika
Google Haritalar COVID-19 vakalarını gösterecek!...
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Çok büyük bir dalga geliyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr....
İDO ve BUDO bazı deniz seferlerini iptal etti
Son Dakika
İDO ve BUDO bazı deniz...

Çocukluk dizisi Hanife kimdir? Nihal Menzil nerelidir?

Çocukluk dizisi Hanife kimdir? Nihal Menzil nerelidir? haberinin gündeme gelmesinin ardından okurlarımızın birçoğu tarafından merak edilen ayrıntılara yer verdiğimiz 21 Kasım 2020 Cumartesi tarihli haberimizden yeni detayları da öğrenebilirsiniz.

21 Kasım 2020 Cumartesi 19:45
Çocukluk dizisi Hanife kimdir? Nihal Menzil nerelidir?
Takip Et:

İlk bölümünün yayınlanmasının ardından izleyiciler tarafından beğenilen Çocukluk dizisinin oyuncu kadrosunda yeni isim!

Yapımını Medyapım ile MF Yapım’ın olduğu, yönetmen koltuğunda ise Nadim Güç bulunmaktadır. Başrol oyuncuları olarak ise Erdal Beşikçioğlu, Beren Gökyıldız, Burcu Özberk, Kübra Süzgün, Nilay Yeral ve Derinsu Akkuş’un bulunduğu Çocukluk dizisine Nihal Menzil de dahil oldu.


‘O Hayat Benim', 'Ver Elini Aşk' gibi yapımlarda rol alan oyuncumuz 5. Bölümden sonra Hanife karakteriyle dizide yer alacak.

Çocukluk dizisi Cuma akşamları saat 20.00’de FOX TV’de



Son Güncelleme: 21.11.2020 19:45
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
HanifeDiziÇocukluk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Final bölümü yayınlanan Babil'in yerine yayınlanacak dizi belli oldu!
Final bölümü yayınlanan Babil'in yerine yayınlanacak dizi belli oldu!
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde şok ayrılık: ''Yeni heyecanlar, yeni başlangıçlar''
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde şok ayrılık: ''Yeni heyecanlar, yeni başlangıçlar''
Babil'in final bölümünde neler yaşanacak? Babil dizisi neden final kararı aldı?
Babil'in final bölümünde neler yaşanacak? Babil dizisi neden final kararı aldı?
Kocan Kadar Konuş: Diriliş filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Kocan Kadar Konuş: Diriliş filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Survivor 2021 yeni sezon ne zaman başlıyor? Survivor Tv8 yarışmacıları kimler?
Survivor 2021 yeni sezon ne zaman başlıyor? Survivor Tv8 yarışmacıları kimler?
Tom ve Jerry çizği filmi sinema filmi oluyor!
Tom ve Jerry çizği filmi sinema filmi oluyor!

Popüler Haberler

Çocukluk dizisi Hanife kimdir? Nihal Menzil nerelidir?
Kuzey Yıldızı dizisi Cevher’i kim canlandırıyor? Cengiz Bozkurt'un biyografisi
Bir Annenin Günahı dizisi İbrahim kimdir? Pamir Pekin rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Gönül Dağı dizisi Serdar karakterini kim canlandırıyor? Utku Ateş kimdir?
Kuzey Yıldızı dizisi Bulut kimdir? Armağan Oğuz'un hayatı!
Bir Annenin Günahı dizisi Nazan kimdir? Nefise Karatay kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Bir Annenin Günahı dizisi Çetin kimdir? Emre Kınay yer aldığı dizi ve film yapımları
Gönül Dağı dizisi Taner kimdir? Berk Atan'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Çocukluk dizisi Hayalet karakterini kim canlandırıyor? Batuhan Gelenler kimdir?
Zümrüdüanka dizisi Furkan (Orkun Huylu) kimdir?
HES kodu alma sms ile nasıl yapılır? 2020
Azize dizisi oyuncuları kim, kimdir? Resimlerle oyuncu karakterleri
Facebook beni kim sildi, kim arkadaşlıktan çıkardı nasıl öğrenirim?
Facebook, Youtube ve Twitter'a sosyal medya kısıtlaması ne zaman kaldırılacak?
2020 DGS Ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Gönül Dağı dizisi Belediye Başkanı Celal karakterini kim canlandırıyor? Ege Aydan kimdir?
Zümrüdüanka dizisindeki Behram karakteri Kimdir? Menderes Samancılar dizideki rolü ve hayatı
Bir Annenin Günahı dizisi Zehra kimdir? Mina Derman'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Menajerimi Ara Leyla kimdir? Gerçek adı ne? Pınar Ünsal oynadığı diziler
Gönül Dağı Döndü kimdir? Feyza Işık Gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Bir Annenin Günahı dizisi Ali kimdir? Alihan Türkdemir rol aldığı yapımlar ve biyografisi

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.